Diyarbakır’da aç kalan kuş sürüleri yollara indi

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Doğada yiyecek bulamayan binlerce kuş yollara inerek yiyecek bulmaya çalıştı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yiyecek arayışına giren binlerce kuş, karayollarını mesken tuttu. BatmanDiyarbakır karayolu üzerinde görülen kuş sürüsü kondukları yol kenarlarında beslenmeye çalıştı. Karayolunu siyaha çeviren kuş sürüleri, seyir halinde olan araçlar için de tehlike oluşturdu. Sürücüler, yaklaştıklarında aniden havalanan kuşlara çarpmamak için yoğun çaba gösterirken, araçların çarptığı bazı kuşlar telef oldu. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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