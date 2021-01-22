Bakan Pakdemirli: “Silvan Projesi ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak, 305 bin kişiye iş imkanı oluşturacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: “Silvan Projesi ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak, 305 bin kişiye iş imkanı oluşturacak”

İHA

Bakan Pakdemirli: “Silvan Projesi ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak, 305 bin kişiye iş imkanı oluşturacak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde dolgusu alanında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, projenin Diyarbakır’ın çehresini değiştireceğini belirterek, ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı ve 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.
Silvan Projesi kapsamında yapılan Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın video konferans yöntemi ile katılıp açılışını yapacağı bölgede havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Projeyle Diyarbakır'ın çehresinin değişeceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, Silvan Barajı'nın ülke ekonomisine yılda 2 milyar lira katkı sağlayacağını ve 305 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı.

“Projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır’a tersine göç yaşanacak”
Projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır'a tersine göçün yaşanacağını aktaran Bakan Pakdemirli, Silvan Projesi'nin Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama barajı projesi olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, “Toplamda 850 bin hektar alanı kapsıyor. Senelik 2 milyar lira katkı sağlayacak ve 305 bin kişiye iş imkanı sunacak. Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek bir projedir. Yarın barajın tamamlanan gövde dolumu nedeniyle merasimini yapacağız. Baraj yapımı yüzde 75 seviyesine geldi. Önümüzdeki ağustos ayında barajda su tutmaya başlayacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili bir merasim değil, Başlar Barajı, Ergani Barajı'nın açılışı ve aynı zamanda da Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışını yapacağız. Silvan Projesi, içerisinde 8 baraj ve sulama kanalı oluşturan 18 milyarlık devasa bir projedir. Bu devasa projeyi 2023 yılına varmadan tamamlamayıp, bölgeyi sulamaya kavuşturacağız. Kuru tarımdan sulu tarıma geçtiğiniz zaman 1 hektarda 10 bin lira fazla gelir demektir. Özellikle sulamaya açılan alanlarla sulamaya açılmayan alanlar arasında göç oranlarına baktığımız zaman Diyarbakır'a tersine bir göç yaşanacak. İnsanlar topraklarına doğru koşacak. İnşallah bu ovada tarımsal üretim çok daha artacak” dedi.

“Türkiye’de kuraklık bu yıl hissedilmedi”
Türkiye'de kuraklığın bu yıl hissedilmediğini anlatan Bakan Pakdemirli, “18 yılda Devlet Su İşlerinin yaptığı yatırımlarla bugün kuraklığı hissetmiyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı ama cumhuriyet tarihinin bitkisel üretimini gerçekleştirdik. Geçen yıl bitkisel üretimimiz önceki yıla oranla yüzde 6 arttı. Meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklığa dönüşmedi. Bunun sebebi depolama kapasitemizdir. Bu ve bunun gibi projelerle ilerleyen yıllarda yağış azalsa bile ülkemizde üretim devam edecektir” diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, konuşmaların ardından bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ...
Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Evlat nöbetindeki aileler eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler eylemlerini kararlı bir ...
Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş ...
Diyarbakır'da 400 bin liralık tarihi eser operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 400 bin liralık tarihi eser operasyonu; ...
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 ...
Diyarbakır’da aç kalan kuş sürüleri yollara indi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aç kalan kuş sürüleri yollara indi
Bir daha çocuğun olmaz denildi, PRP ve akupunktur tedavisi ile ikiz gebelik haberini aldı
YEREL HABERLER Bir daha çocuğun olmaz denildi, PRP ve akupunktur ...
'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor'
YEREL HABERLER 'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri ...
Gönüllü öğretmen, hem EBA'da hem evde ders veriyor
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmen, hem EBA'da hem evde ders veriyor
Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li ...
'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı
YEREL HABERLER '21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı, gerginlik yaşandı (2)
YEREL HABERLER HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer ...
Diyarbakır'da taksici öldürüldü, acı haberle kalp krizi geçiren eşi de kurtarılamadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da taksici öldürüldü, acı haberle kalp ...
MOBİSAD il temsilcileri toplantısında mobil iletişim sektörünün önemli sorunları ele alındı
YEREL HABERLER MOBİSAD il temsilcileri toplantısında mobil iletişim ...
Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu
YEREL HABERLER Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl ...
HDP’ye karşı başkaldıran annelerin eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP’ye karşı başkaldıran annelerin eylemine bir aile ...
DİSKİ, donan şebekelere müdahale ederek sorunu çözdü
YEREL HABERLER DİSKİ, donan şebekelere müdahale ederek sorunu çözdü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasta kadının imdadına yetişti
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasta ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi ...
Rimena Yurtdışı Eğitim, Ukrayna’daki üniversiteleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Rimena Yurtdışı Eğitim, Ukrayna’daki üniversiteleri ...
Dumping sendromlu hasta, Özel Bower Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Dumping sendromlu hasta, Özel Bower Hastanesinde ...
HDP önünde ‘zafer işareti’ gerginliği
YEREL HABERLER HDP önünde ‘zafer işareti’ gerginliği
Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek ...