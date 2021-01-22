Bakan Pakdemirli: “Silvan Projesi ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak, 305 bin kişiye iş imkanı oluşturacak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde dolgusu alanında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, projenin Diyarbakır’ın çehresini değiştireceğini belirterek, ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı ve 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Silvan Projesi kapsamında yapılan Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın video konferans yöntemi ile katılıp açılışını yapacağı bölgede havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Projeyle Diyarbakır'ın çehresinin değişeceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, Silvan Barajı'nın ülke ekonomisine yılda 2 milyar lira katkı sağlayacağını ve 305 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı.



“Projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır’a tersine göç yaşanacak”

Projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır'a tersine göçün yaşanacağını aktaran Bakan Pakdemirli, Silvan Projesi'nin Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama barajı projesi olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, “Toplamda 850 bin hektar alanı kapsıyor. Senelik 2 milyar lira katkı sağlayacak ve 305 bin kişiye iş imkanı sunacak. Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek bir projedir. Yarın barajın tamamlanan gövde dolumu nedeniyle merasimini yapacağız. Baraj yapımı yüzde 75 seviyesine geldi. Önümüzdeki ağustos ayında barajda su tutmaya başlayacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili bir merasim değil, Başlar Barajı, Ergani Barajı'nın açılışı ve aynı zamanda da Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışını yapacağız. Silvan Projesi, içerisinde 8 baraj ve sulama kanalı oluşturan 18 milyarlık devasa bir projedir. Bu devasa projeyi 2023 yılına varmadan tamamlamayıp, bölgeyi sulamaya kavuşturacağız. Kuru tarımdan sulu tarıma geçtiğiniz zaman 1 hektarda 10 bin lira fazla gelir demektir. Özellikle sulamaya açılan alanlarla sulamaya açılmayan alanlar arasında göç oranlarına baktığımız zaman Diyarbakır'a tersine bir göç yaşanacak. İnsanlar topraklarına doğru koşacak. İnşallah bu ovada tarımsal üretim çok daha artacak” dedi.



“Türkiye’de kuraklık bu yıl hissedilmedi”

Türkiye'de kuraklığın bu yıl hissedilmediğini anlatan Bakan Pakdemirli, “18 yılda Devlet Su İşlerinin yaptığı yatırımlarla bugün kuraklığı hissetmiyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı ama cumhuriyet tarihinin bitkisel üretimini gerçekleştirdik. Geçen yıl bitkisel üretimimiz önceki yıla oranla yüzde 6 arttı. Meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklığa dönüşmedi. Bunun sebebi depolama kapasitemizdir. Bu ve bunun gibi projelerle ilerleyen yıllarda yağış azalsa bile ülkemizde üretim devam edecektir” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmaların ardından bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.