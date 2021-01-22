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Evlat nöbetindeki babadan zafer işareti yapan HDP'li vekile: Zafer onun değil bu çadırındır

DHA

Evlat nöbetindeki babadan zafer işareti yapan HDP'li vekile: Zafer onun değil bu çadırındır


Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 193 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 508'inci günde soğuk havaya rağmen sürdü. Dün, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, parti binasından çıkarken ailelerin, "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyerek, zafer işareti yapmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası fenalaşan evlat nöbetindeki Celil Begdaş, "Sanki 'senin oğlunu aldım, sen bir şey yapamazsın' der gibi, zafer onunmuş gibi yaptı. Zafer onun değil, bu çadırındır. Bu zaferi biz kazandık. Biz 261 evladımızı getirdik. Zafer bu annelerin, babalarındır. Biz buradan gitmeyeceğiz. Onun hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'YAZIKLAR OLSUN'
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen programa katılan Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi. Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, duruma tepki gösteren ve 2019'da, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı. Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da, zafer işareti yapan Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
'ZAFER İŞARETİ YAPINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'
Celil Begdaş, Katırcıoğlu ile ilgili olarak kendisinin de suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Dün vekiller geldi. Bize yardımcı olurlar, açıklama yaparlar, bu annelerin yüreğine su serperler diye düşündük. Ama ne yazık ki, bırakın annelere açıklama yapmayı, hakarette bulundular. Buradan çıkarken zafer işareti yaptılar. Sanki bu aileler Kürt değil. Biz hepimiz Kürdüz. 'Biz sizin için Meclis'e gittik' diyorsunuz. Hani haklarımızı savunuyorsunuz? Millet evlatlarını istiyor senden. Kimse sana bir şey de demedi. Ne istiyorsun bu kapıda? Neye geldiniz? Derdiniz nedir? Bu kapıyı işgal etmişsiniz, gelin derdinizi dinleyelim demeliydiniz. Halkın vekilisin, sözde Kürtlerin vekilisin. Ne yazık ki bana zafer işareti yaptı, sinirlendirdi. Sanki 'senin oğlunu aldım sen bir şey yapamazsın' der gibi, zafer onunmuş gibi yaptı. Zafer onun değil bu çadırındır. Bu zaferi biz kazandık. Biz 261 evladımızı getirdik. Zafer bu annelerin, babalarındır. Biz buradan gitmeyeceğiz. Onun hakkında suç duyurusunda bulundum. Gerekirse avukat da tutarım. Peşini bırakmayacağım. O hakaret sadece bana değil, tüm ailelere yapıldı. Böyle mi olur Halkın Demokratik Partisi? Hani sen Kürdün vekiliydin? Demek ki Kürdün vekili değilmiş. Bunlar sokak vekili. Bunlar senden para mı isteyecekti? Oğlumu işe mi koy diyecekti? Benim evladım nerede diye soracaktı. Zafer işareti yapması üzerine sinir krizi geçirdim. Biz böyle bir şey beklemiyorduk, şoka uğradık. Yazıklar olsun diyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-01-22 15:33:06

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