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Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)

DHA

Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)


'İNSANLARIMIZIN TERÖRLE DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILMASI LAZIM'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan et entengre tesisinin açılışına katıldı. Beraberindeki AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile katıldığı açılış programında konuşan Bakan Pakdemirli, bölgede böylesi yatırımların artması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Burada hak ile batılın bir savaşı var. İnsanlarımızın terörle değil, güzelliklerle anılması lazım. Bu ne büyük mutluluk ki bugün burada çok modern et entegre tesisini açıyoruz. Böyle tekamül etmiş bir organize sanayi bölgemiz var. Devlet her türlü imkanıyla burada. 58 tesisin 56'sında devletin katkısı var. Elbette devletin eli ve katkısı olacak. Devlet bu tesisi kendisi yapabilirdi ama yapsa verimli işletemezdi. Tesisleri verimli işletecek ellere teslim etmiş oluyoruz. Bunların sayısını artırmamız lazım. Bölge insanın refahını, gelirini artırmamamız lazım. Çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin gelirini artırmamız lazım. Bu alana katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin sahibini teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında bu tesisi ülkemize kazandırmış oldunuz. Et ve Süt Kurumumuzun müjdesini de vermek istiyorum. Burada bir kümeleme olursa çok daha iyi olur. Et ve Süt Kurumumuzu inşallah organize sanayi bölgesine getirmiş olacağız,"DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN
2021-01-22 18:43:13

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