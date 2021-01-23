Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası

Trump için azil yargılamasının başlayacağı tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR polisi, 6 katlı binanın 2'nci katındaki daha önce mühürlenen dairenin, eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. Baskınla dairede yakalanan 9 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 28 bin 350 TL ceza kesildi.

Merkez Yenişehir'deki Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese gelen ekipler, daireye baskın düzenledi. Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi. Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR

2021-01-23 11:25:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.