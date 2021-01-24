Diyarbakırlılar, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 arkadaşını unutmadı



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 20'nci yıl dönümünde Diyarbekirsporlu futbolcular tarafından anıldı. Takımın teknik direktörü Şenol Demir, "O zaman takım kaptanıydım. Aradan 20 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Tekrar Diyarbekirspor'da görev yapmaktayım. Çocuklarımızı buraya getirdik, onlar da bu havayı bilsinler, Gaffar Okkan'ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu öğrensinler. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bu şehir onu unutmadı, unutmayacak da inşallah" dedi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Görev yaptığı dönem Diyarbakırlıların sevgisini kazanan, Diyarbakırspor'un birinci lige çıkması için çaba harcayan Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın cenazesi binlerce aracın kilometrelerce oluşan kortejiyle Sakarya'ya uğurlandı. Diyarbakırlı birçok aile o dönem doğan erkek çocuklarına Ali Gaffar adını verirken, esnaf da iş yerlerine Okkan'ın fotoğrafını astı. Olayın, 20'nci yıl dönümünde Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerdeki anıtın önünde Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları tarafından anıldı. Anıta karanfil bırakan heyet ve futbolcular, şehitler için dua etti.

'BU ŞEHİR ONU UNUTMADI'

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan şehit edilmeden önce o dönem Diyarbakırspor'un takım kaptanı olarak görev yapan ve şimdi Diyarbekirspor teknik direktörü olan Şenol Demir, "Ali Gaffar Okkan o dönem 'ben sapına kadar Diyarbakırlıyım' diyordu. Okkan'ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunun bilinmesi gerekiyor. Çok üzgünüz. Rahmetli müdürümle 3 yıl beraber olma şerefine nail olan biriyim. O zaman takım kaptanıydım. Aradan 20 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Tekrar Diyarbekirspor'da görev yapmaktayım. Çocuklarımızı buraya getirdik, onlar da bu havayı bilsinler, Gaffar Okkan'ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu öğrensinler. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bu şehir onu unutmadı, unutmayacak da inşallah. Türkiye de unutmayacak. Allah ona ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarına rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

OKKAN'IN FOTOĞRAFIYLA CAMA ÇIKTI

Bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen anıta gelerek dua ederken, çocuklar da karanfil bıraktı. Yaşlı bir kadın da evinin penceresinde Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafıyla cama çıkarak şehit emniyet müdürünü andı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-24 14:25:10



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