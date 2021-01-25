Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar kalabalıklaştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'ın cadde ve sokakları hareketlendi. Güneşli havayla birlikte çarşılarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-01-25 12:37:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.