Dicle’de başarılı sporcular için sponsor aranıyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sporcular, sınırlı eğitim imkanlarına karşın sponsor ihtiyaçlarının giderilmesini istiyor.

Dicle'de bilek güreşi, atletizm, voleybol, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve spor liselerine hazırlık alanlarında eğitimlerine beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Rıdvan Durmaz'ın önderliğinde devam eden öğrenciler hem sahada hem de kapalı spor tesislerinde başarılı olmak için ter döküyor. 6 yıldır farklı spor branşlarında eğitim verdiklerini belirten Durmaz, "Yıllardır çeşitli spor branşlarında kaliteli eğitimlerle sınavlara hazırladığımız birçok sporcu Türkiye derecelerini getirdi. Bunun yanında bilek güreşi branşında milli sporcular yetiştirmek için eğitim kapsamlarımızı genişlettik. Şu anda Türkiye ikincisi olmuş ve milli sporcu olma yolunda azimle ilerleyen başarılı sporcumuz var. Gülçin Altınay öğrencimizi bu başarısından dolayı bir kez daha kutluyorum. 2021 spor faaliyetleri içerisinde ve kulübümüz bünyesinde bölgesel voleybol liginde hem kız hem erkek takımı olarak ilçemizde bir ilke imza atmış durumdayız. Yarışlar, faaliyetler ve kamplar için maddi olarak ihtiyaçlarımız olmaktadır. İlçemizin önde gelen, maddi durumu iyi olan hemşerilerimizden sponsor olmaları için öğrencilerim ve sporcularım adına bir yardım eli uzatmalarını istiyorum. Atletizm ve bilek güreşinde profesyonel olarak milli takıma sporcu kazandırma yolunda önemli yol kat ettik. Su süreçte spor liselerine ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu sınavlarına 50’den fazla öğrenci kazandırdım. İlçemizde her yıl mart ayından eylül ayına kadar beden eğitimi özel yetenek sınavlarına öğrenci hazırlıyoruz. Eğitim verdiğimiz alanda artan sporcu taleplerini karşılamak için ve başarılı sonuçlar almak için şahsıma ait spor kulübünü kurduk. Eğitimlerimiz Dicle İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı ve açık spor tesislerde devam etmektedir" dedi.

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