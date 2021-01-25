Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Güzel atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yusuf Güzel, yeni görevine başladı.

Türkiye Maarif Vakfı Pakistan temsilciliğindeki görevinden Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Güzel, görevine başladı. Yeni görevine başlayan Güzel, "Türkiye Maarif Vakfı Pakistan temsilciliğindeki görevimizden ayrılarak, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine bugün itibariyle başladık.

Cenabı Hak devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.