Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 4 ay önce etkisiz hale getirilen, 'Doktor Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın üzerinde bulunan krokiden yola çıkılarak düzenlenen operasyonda, şehir merkezlerinde eylemlerde kullanılacak mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 4 ay önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, 'Doktor Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan kroki incelendi. Krokide belirlenen yer için Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda; şehir merkezlerinde düzenlenecek eylemlerde kullanılacak, toprağa gömülü 14 havan mühimmatı, 2 uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 4 şarjör ile 115 fişek ele geçirildi. Havan mühimmatı, yerinde imha edilirken, diğer malzemelere el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-01-25 16:49:25



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