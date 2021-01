Bağlar'da son kullanma tarihi geçmiş beyaz et ürünleri ele geçirildi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi gıda denetim ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği kontrol ve denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş olan beyaz et ürünleri tespit edilerek imha edildi.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda denetim ekipleri, pandemi sürecinde halkın sağlığını korumak için hijyen denetimlerine devam ediyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde bazı işyeri ve imalat yerlerinde son kullanma tarihi geçen, hijyen kurallarına uyulmayan beyaz et ürünleri tespit edildi.



Yakalanmaktan kurtulamadılar

Tavuk ve tavuk ürünlerinden oluşan çok sayıda bozulmuş et, ekipler tarafından el konularak imha edildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan işyerleri hakkında ilgili yasa maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı.

Herkesin hijyen kurallarına uyarak sağlıklı gıdaları vatandaşa sunmasını istediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Sağlık ve hijyen her şeyden önce gelir. Herkesten buna uymasını istiyoruz. Ekiplerimizin denetimleri büyük bir gayret ve titizlikle devam edecektir” dedi.

