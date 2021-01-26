Yenişehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını kente yansıtıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi kadınlara, gençlere, engellilere ve yaşlılara yönelik yaptırdığı mekanların açılışını gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesinde göreve başladığı son bir yılda önemli hizmetlere imza atan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçede hizmete açtığı mekanlarla sosyal belediyecilik alanındaki farkını da ortaya koymaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesi tarafından 2020 yılında ilçeye yapılan sosyal ve kültürel alanlar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Kısa bir süre içerisinde kadınlara, gençlere, engellilere ve yaşlılara yönelik hizmet sağlamak amaçlı açılacak mekanları tamamlayan Yenişehir Belediyesi, ilçede büyük bir eksikliği de gidermiş oluyor.

Belediye ekipleri, engelli vatandaşlara yönelik olarak Yenişehir Belediye Parkı içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezini, Rızvanağa Parkı içerisine yaşlılara özel dizayn edilen ve içerisinde sağlık kabini, berber ve kafeterya bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesini, kadınlara yönelik Hanımevi Millet Kıraathanesini ve gençlere yönelik 3 farklı alanda ve farklı konseptlerde dizayn edilen içerisinde oyun ve dinlenme alanları, kütüphane, bilgisayarlar, ekitaplar ve etüt salonları bulunan İlkbahar Millet Kıraathanesini tamamladı. Korona virüs tedbirlerinin hafiflemesi ve ortadan kalkmasıyla ilçenin en önemli ve cazibe merkezi haline gelecek olan mekanlar kentte büyük bir eksikliği de ortadan kaldırarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.

Dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelere inşa edilen mekanlara 2021 yılında yine dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelere yenilerinin de yapılmaya başlanıldığı yakın bir zamanda bu mekanların da vatandaşların hizmetine açılacağını belirten Kaymakam Beşikci vatandaşların 7 gün boyunca bu mekanlardan kendi ilgi alanlarına ve sunulan hizmet çeşitliliğine göre faydalanabileceklerini söyledi.

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