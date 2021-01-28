Misli.com 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Manisaspor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Manisaspor’u sahasında 21 mağlup ederek, ikinci yarıya 3 puanla başladı.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Demokrat Özgür xx, Muzaffer Satıcı xx, Faruk Yağlı xx
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Enes Keskin xx, Baran Işık x (Maksut Birben dk. 16 xx), Reşo Akın xxx, Okan Dernek xx, İbrahim Has xx, Ferhat Çoban xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Murathan Buruş dk. 62 x), Onat Kutay Kurt xxx, Mustafa Emre Can xx, Mustafa Fuat Gölbaşı xxx (Mustafa Pınar dk. 89 ?)
Manisaspor: Abdulkadir Taşdemir x, Yusuf Tekin xx, Halil İbrahim Yazğılı xx (Muhammed Furkan Kaplan dk. 79 ?) Kaan Aşnaz xx, Çağrı Gülcü xx, Muammer Umut Kezgin xx, Berkay Tekin xx, Mehmet İncenacak xx, Serhat Maden xx, Bahtiyar Dolma xx, Berk Akıncı xx (Buğra Tayfur dk. 74 x)
Goller: Mustafa Fuat Gölbaşı (dk. 26), Onat Kutay Kurt (dk. 65) (Diyarbekirspor), Serhat Maden (dk. 58) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Maksut Birben, Enes Keskin, Reşo Akın (Diyarbekirspor), Berkay Tekin, Bahtiyar Dolma (Manisaspor)
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