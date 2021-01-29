AB bilimsel projelerine Türkiye'den 2 hakem



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Heybet Kılıç ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Murat Göl, Avrupa Birliği (AB) Bilimsel Proje Destek Fonu Projesi'ne (HORIZON) Türkiye'den hakem olarak seçildi. Dr. Kılıç, "Bu projelerde fona yaklaşık her yıl 2 bin civarı proje başvurusunda bulunuluyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinden gelen projeleri değerlendiriyoruz. Uygun olanlara onay verip, desteklenmesini sağlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinden gelen büyük bilimsel projelere onay verip, desteklenmesini sağlayan AB Bilimsel Proje Destek Fonu (HORIZON2020) 2007 yılında kuruldu. Bugüne kadar Türkiye genelinde 22 bilimsel proje, bu kapsamda destek aldı. 2021-2025 değerlendirme sürecinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 21 ülkeden 70 bilim insanı, projeleri değerlendirip, onay vermek için hakem seçildi. Türkiye'den de Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Heybet Kılıç ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Murat Göl, hakem olarak seçildi.

'HOCALARIMIZA PROJEYLE BAŞVURMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Dr. Heybet Kılıç, fonun dünyanın en büyük bilimsel araştırma fonu olduğunu ve bu projelerde hakem olarak seçilmenin hem kendisi için hem de Dicle Üniversitesi için büyük onur olduğunu söyledi. Kılıç, "20212025 dönemleri arasında projelerin seçilmesinde, değerlendirmesi ve desteklenmesinde hakem olarak atanmış bulunmaktayız. Bu projelerde fona yaklaşık her yıl 2 bin civarı proje başvurusu yapılıyor. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinden gelen projeleri değerlendiriyoruz. Uygun olanlara onay verip desteklenmesini sağlıyoruz. Türkiye nüfus itibarıyla Avrupa Birliği'nde Almanya'yla eş değer bir nüfusa sahip. Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda hem kabul oranı hem de başvuru oranı çok düşük seviyede. Türkiye'de başvuru sayısının artırılması hem ülke politikası için ki TÜBİTAK da bu konuda birçok çağrı yapıyor. Araştırmacılar ve üniversite hocalarımızın da bu konuda ilgi göstermeleri ve projeyle başvurmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'FONDAN NE KADAR YARARLANIRSAK O KADAR İYİ'

Proje çağrılarına başvuru sayılarının artmasının önemli olduğunu anlatan Dr. Kılıç, "Bu konuda önümüzde ahlaki ve bilimsel bir engel yok. Bu konuda tüm aşamalarda destek vermeye gönüllü olarak hazırız. Ülkemiz için bilimsel anlamda ileride olmak önemli bir konudur. Son zamanlarda ülke politikasıyla birlikte Cumhurbaşkanı'mız da birçok zaman bunlara değiniyor. Ülkede, bu adımların atılması konusunda teşvikler var. Avrupa Birliği bu açıdan dünyanın en büyük fonu ve bu fondan ne kadar çok yararlanırsak hem ülkemiz açısından hem üniversiteler açısından o kadar iyi olacaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-29 09:18:58



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