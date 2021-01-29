Silvan'da rahim ağzı kanseri farkındalık ayı etkinlikleri

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Sağlık Müdür Dr. Mahmut Utangaç, rahim ağzı kanserine dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Silvan İlçe Sağlık Müdür Dr. Mahmut Utangaç, Rahim Ağzı Kanseri ile ilgili sağlık personellerini bilgilendirerek bu anlamda bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. Dr. Utangaç, "Rahim ağzı kanseri dünya genelinde kadınları en çok etkileyen, etkili tarama yöntemleriyle erken tanınıp tedavi edilebilen ve böylelikle hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanser türlerinden biridir. Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlemiş olup dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100 tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanserinden ölüm tamamen engellenebilir durumdadır. Düzenli rahim ağzı kanseri taramasından geçen bir kadının, rahim ağzı kanserinden ölmeyeceği söylenebilir. Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde 100 mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Rahim ağzı kanseri HPV ile ilişkili olan en yaygın hastalıktır. Neredeyse tüm rahim ağzı kanserleri HPV enfeksiyonu nedeniyle gelişmektedir. Rahim ağzı kanseri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'önlenebilen bir ölüm nedeni' olarak tanımlanmaktadır. Bu gerçekten hareketle tehlikeli olmasının yanında önlenebilir bir kanser olma özelliğini taşıyan bu hastalık için tüm dünyada tarama yapılması ve her ülkenin kendi kontrol politikasını oluşturması önerilmektedir. Ülkemizde uygulanan ulusal kanser tarama programı uyarınca, tarama standartlarımız doğrultusunda 3065 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir HPV ve pap testi ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmaktadır. Pozitif olgular ise teşhis merkezlerimize ileri tetkik için gönderilmektedir. Ayrıca 4069 yaşarası kadınlara meme kanseri taraması ,5070 yaş arası kadın ve erkeklere kolon kanser taraması ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmaktadır. Hayatınız bizim için değerlidir" dedi.

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