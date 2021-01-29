Bağlar Belediyesi eğitim yuvalarını yenilemeye devam ediyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, çocukların hijyenik koşullarda eğitim almasına olanak sağlamak için okullarda fiziki yenileme ve çevre düzenlemesi yapmaya devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerleri ve ilçe merkezinde altyapı ve üstyapı hizmetlerini kış koşulları ve pandemi sürecine rağmen sürdürüyor. Son 22 ayda 30’a yakın okulun çevre düzenlemesini yapıp fiziki eksiklerini gidererek eğitim için elverişli hale getiren Bağlar Belediyesi, Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla bir okulun çevresini daha yeniledi. Bağlar’da bulunan Yunus Emre İlkokulunun bahçe düzenlemesini yapan ekipler, pandemi sürecinin seyrine göre şubat ayında başlaması beklenen eğitim ve öğretim için okulun bulunduğu alanı güzel bir görüntüye kavuşturdu.



İki mahalleye beton boru ve parke taşı

Karacadağ bölgesinde bulunan Karahan Mahallesinde sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla beton boru döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kırsal Gömmetaş Mahallesinde vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği bölgelerde yeni yol çalışması yapılarak kullanışlı hale getirilen yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Merkez 5 Nisan Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine bozulmuş olan parke taşlarının yerine yenileri döşenerek kaldırım ve ara sokaklar güzel görünümlü hale getirildi. Uzun yılların ihmali olan sorunun çözülmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yerine getirilen hizmet nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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