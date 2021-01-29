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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki aileler, çocukları için direnmeye devam ediyor

İHA

HDP önündeki aileler, çocukları için direnmeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 515’inci gününe girdi.
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 515’inci gününde de devam ediyor. Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle 515 gündür eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP’lilerin 4 gündür parti binasını terk ettiğini, binaya gelmediklerini söyledi. Evlatlarına hasret bırakılarak kendilerine zulüm edildiğini belirten Akkuş, "Anneler çocuklarının peşini bırakmasınlar, evlerinde kalıp susmasınlar. Kızım Songül de beni görüyor ve izliyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Yeter artık bu hasretlik bitsin" dedi.

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