DÜ 2021 program hedefleri toplantısı online olarak yapıldı

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, YÖK Yürütme Kurulu ve YÖK Eğitim Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirilen online toplantıya katıldı.
Toplantıda önceden açılan ancak öğrenci alınmayan ön lisans ve lisans programlarına 20212022 eğitimöğretim yılında öğrenci alınması, yeni ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının açılması, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin dönüşüm süreçleri görüşüldü. Ayrıca Dicle Üniversitesi bünyesinde Turizm Fakültesi ile Çınar ve Hani ilçelerinde de Meslek Yüksekokulu kurulması hususları görüşüldü.
YÖK Başkanlığının ilgili komisyonları ile mutabakata varılması durumunda programların senato onayından sonra YÖK Başkanlığına teklif edileceği kaydedildi.
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