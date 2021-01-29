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Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden HDP’li Beştaş'a tepki

İHA

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden HDP’li Beştaş'a tepki

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 515 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan aileler, HDP’li Meral Danış Beştaş’ın ‘Ben HDP önündeki ailelerle görüştüm’ açıklamasına tepki gösterdi. Aileler, Beştaş’ın bugüne kadar kendileriyle net olarak görüşmediğini ve çadıra gelmediğini söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 515 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde kurdukları çadırda nöbet tutan aileler, HDP’li Meral Danış Beştaş’ın ‘Ben HDP önündeki ailelerle görüştüm’ açıklamasına tepki gösterdi. Oğlu Yusuf terör örgütü PKK tarafından kaçırılan baba Celil Begdaş, HDP Diyarbakır il binası önünde toplanan aileler adına konuştu. Begdaş, Beştaş’ın Mecliste sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. HDP il binası önünde eyleme başladıklarında HDP’li vekillerin sahte açlık grevinde olduğunu belirten Begdaş, "HDP içerisinde daha önce taşınan battaniyeler açlık grevi eyleminde olan vekillerin olduğu iddiası kesinlikle yalandır. Bakınız HDP il binası içerisinde ranzalar bulunmakta ve bu ranzalar dağa kaçırılan çocuklarımız için kurulan ranzalardır. Meral Danış Beştaş çıkıyor ve diyor ki ‘Ben ailelerle görüşmüşüm.’ Kesinlikle yalan söylüyor ve bugüne kadar gelip çadırda bizlerle görüşmedi. Ben ona vekil demiyorum ve vekil olsaydı yanımızda olurdu. İYİ Partililer de HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin yanına gitmeyiz demişler. Gelmesinler, bizim onlara ihtiyacımız yoktur" dedi.

"HDP’li Beştaş, PKK’ya çocuklar için çağrı yapsın"
HDP’li Meral Danış Beştaş’a bir tepki de Hamza Adıyaman'ın ablası Aysun Adıyaman'dan geldi. Beştaş’ın PKK’ya çağrıda bulunmasını beklediğini belirten Adıyaman, “Biz evlat nöbetine katıldıktan sonra PKK’nın sözcüsü bazı basın kuruluşlarında kardeşim Hamza Adıyaman'ı PKK’nın kaçırmadığını, o tarihte nehre düşen topunu almak isterken suya kapılıp öldüğü haberi yapıldı. PKK sözcüsü bazı basın organlarına kardeşimin PKK tarafından kaçırılmadığını, nehre düşüp öldüğünü iddia etti. Ama ben bu iddianın doğru olmadığını, kardeşimin PKK tarafından kaçırıldığını ispatlayacak 5 ayrı delili daha önce belgeleriyle ortaya koymuştum. Babam kardeşimi aramak için Süleymaniye, Hakurk, Kandil olmak üzere birçok PKK kampına gidip evladını aradı. Hakurk'ta kendi çocuğunu gördü. Evet, babam kendi kardeşimi Hakurk kampında 78 çocuk bir arada, bir kamyonetin bagajında gördü. Bu araç burada duracakken, babam oğlum Hamza diye seslenince PKK’lılar aracı durdurmayıp oradan gönderdi. Babam bunu bize anlattı. Ben bunları tekrardan buradan anlatmıştım. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, bunu inkar edeceğine ‘Allah kavuştursun’ desin. PKK’ya sadece benim kardeşim için değil, zorla kandırılan ve kaçırılan çocukların dönmesi için çağrıda bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"HDP bizlere açıklama yapacağına kaçıyor"
Süleyman Aydın ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 515 gündür HDP il binası önünde beklediklerini belirterek, HDP'nin kendilerine açıklama yapacağına kepenklerini indirip gittiklerini söyledi. HDP’lilerin evlat nöbetindeki ailelerden kaçtığını, açıklama yapmak istemediklerini dile getiren Aydın, "HDP’liler ve PKK’lılar artık 1415 yaşındaki Kürt ailelerin çocuklarını dağa gönderemiyor. PKK ve HDP eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Burada bulunan HDP binasından yüzlerce battaniye çıktı, daha önce bizim çocuklarımızı dağa göndermeden önce bu binada tutuyorlardı. Çocuklarımızı dağa bizzat kendileri gönderdi. Bizler evlat nöbetindeki anne ve babalar olarak kesinlikle kapılarından ayrılmayacağız. HDP yöneticileri ve vekilleri nereye giderlerse gitsinler biz onların peşini bırakmayacağız. Kepenk kapatacaklarsa kapatsınlar, biz kesinlikle kapılarından ayrılmayacağız. Ya çocuklarımızı bize verecekler ya da bizler burada öleceğiz” şeklinde konuştu.

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