Ergani'de, araçta ele geçirilen 198 gram metamfetamine 2 tutuklama

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 198 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 198 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki Y.A. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2021-01-29 17:30:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.