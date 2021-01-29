Ergani'de, araçta ele geçirilen 198 gram metamfetamine 2 tutuklama

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 198 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 198 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki Y.A. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-01-29 17:30:48



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