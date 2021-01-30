Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden esnafa nakdi destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle işyerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına (DTSO) kayıtlı bin 23 esnafa bin 500 lira nakdi destek verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf Daire Başkanlığı, korona virüs salgınının etkilerini ve bulaşma hızını azaltmak için 18 Kasım 2020’da İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek için 12 Ocak 2021’de Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından açıklanan iş yeri faaliyetleri durdurulmuş olan esnaflara yapılacak olan hibe desteğinin ilk bölümünü gerçekleştirdi.
DESOB ve DTSO’ya kayıtlı bin 23 esnafa bin 500 lira nakdi destek veren Esnaf Daire Başkanlığı, yapılacak incelemelerin ardından DESOB ve DTSO'ya kayıtlı esnafa destek ödemelerini sürdürecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, nakdi desteğin yanı sıra DESOB ve DTSO'ya kayıtlı işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtımına başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.