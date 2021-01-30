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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı

İHA

MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’ın Bismil ilçe binasına saldırı gerçekleştiren 2 zanlı yakalandı.
Geçtiğimiz gün MHP Bismil İlçe Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, olay yeri ve ilçe genelinde bulunan çok sayıda kameranın incelemeleri neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.Ç. ve H.E. dün ünü akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.Ç. ve H.E. bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede yargılamanın devam edeceği belirtilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olaya karıştığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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