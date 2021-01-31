Diyarbakır'da anne adayları için 'gebelik okulu'



Burak EMEKSerdar SUNAR/BİSMİL (Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, hamile kadınlara yönelik sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesini sağlamak amacıyla belediye ve kaymakamlık tarafından 'gebelik okulu' açıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, amaçlarının, anne adaylarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlamak olduğunu söyledi.

Bismil Belediyesi ve Bismil Kaymakamlığı'nca anne adaylarına ve gebe olan kadınlara yönelik olarak ilçede 'Gebelik okulu' açıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Üreme Sağlığı Merkezi'ndeki 'Gebelik Okulu´nda ebe olarak görev yapan ebe Nazife Mavi (44), tarafından gebe okuluna gelenlere gebelik sırasında beslenme, aşı ve gebelik sonrası planlama anlatılıyor. Psikolojik desteğinde önemsendiği eğitimde doğuma hazırlık amacıyla hemşireler tarafından nefes egzersizleri, fizyoterapist ve spor eğitmeni eşliğinde de plates eğitimleri veriliyor.

'ANNE ADAYLARIMIZI BİLGİLENDİRİYORUZ'

Gebelik okulunun açılışında konuşan Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, gebelik okulunda gebeliğinin dördüncü ayını doldurmuş anne adaylarına hizmet verdiklerini ifade etti. Türkmen, "Buradaki amacımız anne adaylarımızı hem fiziksel hem de psikolojik ruhsal olarak doğuma hazırlamak ve doğum sonrası süreç noktasında anne adaylarımızı bilinçlendirmek. İki amacımız var. Birincisi anne adaylarımıza spor malzemelerinin yardımıyla doğuma fiziksel bir hazırlık sağlıyoruz. İkinci yöntemimizde çocuğumuz hakkında, gebelik ve doğum sürecinde oluşabilecek sağlıksal durumlar hakkında anne adaylarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.

'BAKIMI VE BESLENMESİNİ KAPSAYAN BİR EĞİTİMİ VERİYORUZ'

Bismil İlçe Sağlık Müdürlüğü´nde 16 yıllık ebe olan ve Gebelik Okulu'nun eğitmeni Nazife Mavi, gebelere eğitim verdiklerini ve bu eğitimin aslında gebelik öncesi eğitimle olduğunu ve gebeliğe hazırlama açısından önemli olduğunu belirtti. Mavi, "Gebelik sürecinde gebenin beslenmesinden, doğum sürecine ve doğumdan sonra bebekle ilgili emzirme, bakımı ve beslenmesini kapsayan bir eğitim veriyoruz burada. Üç aşamada bunu veriyoruz. Birinci aşamada bebeğin oluşması, gebeliğin oluşması, en önemlisi beslenme. İkinci aşamada aşılar başlıyor. Son aşamada da doğumla ve doğum sonrası bebekle ilgili eğitimler veriyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, aile hekimliklerine haber veriyoruz, gebelerin buraya yönlendirilmesi konusunda. Gebelerde gelip buradaki ortamı ve atmosferi görünce daha çok talep oluyor. Gebelik çok önemli bir süreç, mutlaka buraya başvururlarsa çok güzel ve yararlı bilgiler alacaklarından emin olabilirler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Bismil Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-31 08:21:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.