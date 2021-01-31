Üniversite köprüsü ışıklandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile üniversitenin bağlantısını sağlayan Üniversite Köprüsü'nde yaya ve araç güvenliğini sağlamak için başlattığı yenileme çalışmasını tamamlayarak köprüyü vatandaşların hizmetine açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde yaya ile trafik güvenliği ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi ile kent merkezi bağlantısını sağlayan Fiskaya Caddesi üzerinde 425 metre uzunluğundaki Üniversite Köprüsü'nde kaldırım yenileme ve ışıklandırma ile yol güvenliği için korkuluk çalışması yaptı.

Köprüye yaya ve araç güvenliğini sağlayabilmek için toplamda 916 metre uzunluğunda yüksek hızlı çarpmalara dayanıklı oto korkuluk ve 850 metre uzunluğunda dekoratif ferforce yaya korkuluğu takıldı. Köprü aydınlatmasını sağlayan eski tip aydınlatma direkleri yolun aydınlatmasında yetersiz olması nedeniyle 36 adet yeni dekoratif aydınlatma direği yerleştirildi. Yayaların kullanımı için mevcut kaldırımlar genişletilip bin 600 metrekare kaldırım çalışması yürütüldü. Köprünün yıpranan dilatasyon derzleri açılarak yüksek standartta elastomer derz sistemiyle derzler yenilenerek yolun konforu arttırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nden dolayı çok yoğun olarak kullanılan köprüde yapılan derz yenileme, aydınlatma, oto ve yaya korkuluğu, kaldırım ve refüj çalışmalarından sonra hem yaya hem araç güvenliği üst seviyeye çıkararak vatandaşların hizmetine sundu.

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