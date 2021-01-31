Karacadağ'da kar seferberliği

Ak Partili Bağlar Belediyesi, gece saatlerinde Karacadağ bölgesinde yeniden etkili olan kar yağışında ulaşımın aksamaması için önceden ekipleri bölgeye sevk ederek kapanma riski olan yollarda çalışma başlattı.

Yağışın en fazla etkilediği Alatosun bölgesi ve çevre mezralarda iş makineleri ve temizlik araçları eşliğinde kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşların mağdur olmaması için önceki yağışlarda olduğu gibi yine önlem aldıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Belediye ekiplerimiz, Karacadağ bölgesinde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için önleyici tedbirler alarak zamanında müdahalelerle vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçti. Bağlar'da halkımız için halkımızla beraber hizmet üretiyoruz" dedi.

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