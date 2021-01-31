Diyarbakır, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz

Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de etkili olan yağmurla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yağmurun etkili olduğu Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, dünden beri etkisini sürdüren yağmura rağmen, denetim gerçekleştirdi. Ekipler, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-01-31 12:26:14
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