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Kayapınar’da kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

İHA

Kayapınar’da kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik gıdalar ulaşması için kısıtlama gününde denetime çıktı.
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan işyerlerine denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçe genelinde hizmet veren fırın, market, kasap ve sipariş usulü çalışan lokanta ve pastaneler denetlendi. Denetimlerde, ürün kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyenik ürün ve ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler esnafı kurallara uyması yönünde uyardı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, hedeflerinin ilçe genelinde sıfır vakaya ulaşmak olduğunu kaydederek, “Bu hedefle ekiplerimiz sahada sürekli esnaf ve vatandaşlarımızın kurallara uymaları için denetimler yapıyor. Kısıtlama günlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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