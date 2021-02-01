HDP önündeki ailelerden çocuklarına 'Dönün' çağrısı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin hikayeleri yürek burkmaya devam ediyor. Çocuğu dağa kaçırılan acılı annelerden İmmihan Nilifırka, evladına çağrıda bulunarak, "Oğlum dön gel seni bekliyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 518 gündür devam ediyor. Tüm olumsuz şartlara, teröristlerin ve uzantılarının tehditlerine rağmen aileler eylemden vazgeçmezken, Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Bir yıldan fazladır eylemlerini sürdürdüklerini kaydeden anne Nilifırka, "Biz burada eylemimizde kararlıyız. Ben buradan oğluma sesleniyorum. Mehmet'im, yavrum beni görüyor ve duyuyorsan dön gel. Oğlum orası bir bataklıktır ve sizi kandırıyorlar. Elinden kalemi aldılar, dağa kaçırdılar. Dön gel oğlum" diye konuştu.

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