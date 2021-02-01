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7 yaşındaki torununu da aldı, oğlu için HDP önündeki eyleme katıldı HDP önündeki ailelerin çığlığı büyümeye devam ediyor

İHA

7 yaşındaki torununu da aldı, oğlu için HDP önündeki eyleme katıldı HDP önündeki ailelerin çığlığı büyümeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 518. gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinin 518. gününde yeni bir aile daha çocuğuna kavuşma umuduyla HDP önündeki eyleme katıldı. Kilis'te 6 yıl önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 1 çocuk babası oğlu Süleyman için Diyarbakır’a gelen anne Selvi Öztürk, torunu ile birlikte oturma eylemine katıldı.

"Sen babasız büyüdün ne olur gel senin oğlun babasız büyümesin"
Oğlu Süleyman’ın internet kafe işlettiğini ve bir sabah evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten anne Öztürk, "Oğlum bir sabah evden işe gitmek için çıktı ve bir daha kendisini göremedim. Evladımın hasretinden uyuyamıyorum. Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise ona çağrım dönüp gelmesidir. Oğlum bak, sen babasız büyüdün ne olur gel senin oğlun babasız büyümesin bu acıyı ona yaşatma" dedi.
Konuşmaların ardından anne Selvi Öztürk gözyaşları içinde oğlu Süleyman’ın fotoğrafını alarak çadırdaki ailelere katılıp evlat nöbetine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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