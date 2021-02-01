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50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı

İHA

50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı

Diyarbakır'da çalıştığı markette fiyatı 50 kuruş olan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek işten atılan çalışan, açtığı davada 35 bin 888 lira tazminat almaya hak kazandı. İşçinin avukatın Gülben Elhakan, kararın emsal niteliği taşıyacağını söyledi.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 6 yıl önce bir markette 716 gün çalışan Yücel Korkutan, 50 kuruşluk krakeri kasadan geçirmediği gerekçe gösterilerek işinden olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlatarak avukatı Gülben Elhakan aracılığıyla Diyarbakır 3. İş Mahkemesine haklarına ilişkin dava açtı. Avukat Elhakan tarafından hazırlanan dilekçede, müvekkilinin 20132015 yıllarında en son mağaza sorumlusu olarak davalı nezdinde çalıştığı, iş akdinin 50 kuruş tutarındaki krakerin kasada fişinin kesilip paranın ödenmemesi gerekçe gösterilerek feshedildiği kaydedildi.
Çalışana, diğer mağaza sorumlularından da az ücret ödenerek işte eşit ücret kuralının ihlal edildiği aktarılan dilekçede, normali aşan çalışmaları olmasına rağmen ücretleri ödenmediği için kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazladan çalışma, haftalık tatil, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili talep edildi. Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Korkutan'ın açtığı davada işvereni 35 bin 888 lira 490 kuruş tazminata mahkum etti.

“Basit yolla çözülebilecek uyuşmazlık işverene pahalıya patladı”
Diyarbakır 3. İş Mahkemesin verdiği karara ilişkin açıklamada bulunan Yücel Korkutan’ın avukatı Gülben Elhakan, işverenin müvekkilinin iş akdini sonlandırmadan eyleme orantılı şekilde yaptırım uygulamasının mümkün olabileceğini, bu ilkeye uygun davranmadan doğrudan iş akdini sonlandırdığı için yasal süreç başlattıklarını belirtti. Müvekkilinin mağduriyetine ilişkin fazla mesaileri, yıllık izin, ulusal ve dini bayramlardaki çalışmaları, eşit işe eşit ücret ödemesi işsizlik maaşı gibi birtakım alacak taleplerinde bulunduklarını ifade eden Elhakan, şunları söyledi:
“Basit bir yolla çözülebilecek bir uyuşmazlık işverene çok daha pahalıya patladı. Mahkeme bu noktada müvekkilimi haklı gördü. 35 bin 888 liranın mevduata uygulanan en yüksek faiziyle işverenden alınmasına karar verdi. Müvekkilimin iş akdi sonlandırıldığı dönemde maddi ve manevi olarak büyük sıkıntı içerisine düşmüştü. İşsizlik maaşı da ödenememiştir. Adalete uygun verilen bu kararla hukuk mücadelesini kazanan müvekkilimle beraber sürecin bu şekilde sonlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Verilen bu karar işçiler için iler ki süreçlerde emsal niteliği taşıyacağını belirtmek isterim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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