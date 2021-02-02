Amedspor galibiyet peşinde

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta PlayOff’a kalma hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler, lig ikincisi Hekimoğlu Trabzon ile yarın Diyarbakır’da karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı’nda saat 13.00’da başlayacak maçı Adana bölgesi hakemi Tarık Güldal yönetecek.

Amed Sportif Faaliyetlerde cezalarını tamamlayan Mansur, Halil İbrahim ve Sinan bu maçta forma giyebilecek. 29 puanla 8. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, 40 puanla ikinci konumda bulunan Hekimoğlu Trabzon’u yenerek önemli bir engeli aşmak istiyor.

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