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Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu

İHA

Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in yarın Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı maç öncesinde takıma moral vermek üzere kulüp tesislerine giden taraftarlardan Çiğdem Yokuş’un trafik kazasında hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntü ile karşılandı.
İki çocuk annesi Yokuş’un içinde bulunduğu aracın kulüp tesislerindeki ziyaretin ardında stat caddesinde kaza geçirdiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği kaydedildi. Kazada yaralanan diğer taraftarların tedavilerine ise devam edildiği belirtildi. Çiğdem Yokuş’un kazada hayatını kaybetmesi Amedspor ve Diyarbakır’daki spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kulüp ve spor adamı üzüntülerini içeren paylaşımlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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