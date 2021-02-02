HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 519’uncu gününe girdi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 519'uncu gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, kendisinin ölmeden evladının geri dönmesini istediğini söyledi. Övünç, "Bir buçuk yıldır HDP’nin önündeyiz, HDP ve PKK aynıdır, benim çocuğumu versinler onlardan bir şey istemiyorum. Onların kirli yüzünü gördük, HDP’yi kapatıp kaçtılar, onlarda Allah korkusu varsa evlatlarımızı verirler. Vekillerin oğlu özel kolejlerde, benim gariban oğlum dağda çölde silahların altında. 5 yıldır oğlumdan ayrıyım, sanki 30 yıldır oğlumdan uzağım. Ben onlardan ciğerparemi istiyorum, onlardan başka bir şey istemiyorum. Baran oğlum eğer sen benim sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol, ceza var diyorlar ceza yok devlet kucak açmış. Ben öleceğim sen vicdan azabı çekeceksin annemi görmedim diyeceksin" dedi.

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