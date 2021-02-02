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Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor

İHA

Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sur diplerinin ihyası için yapılan 3. etap çalışmalarını inceledi. Yenişehir ilçesi Ben u Sen Mahallesindeki sur diplerinde yapılan yıkım çalışmalarını denetleyen Vali Karaloğlu, sur diplerinde 6 ay içerisinde toplamda 200 yapının yıkımının yapılacağını söyledi.
Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır surlarının restorasyonu için başlatılan çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, sur diplerindeki yapıların yıkılması için de çalışma başlatıldı. Daha önce 1. etap çalışmaları kapsamında 41 yapının kamulaştırılması ve yıkımı yapılırken, 2. etap çalışmaları kapsamında 29 yapının kamulaştırılması tamamlanarak yıkım işlemi tamamlandı. Sur diplerindeki yapıların temizlenmesi noktasında 3. etap çalışmalarına başlandı.

"6 ayda 200 bağımsız yapıyı kamulaştırmış ve yıkmış olacağız"
Sur diplerinde devam eden yıkım çalışmalarını denetleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 6 ay içerisinde surların etrafında kamulaştırılmış yapılara yönelik yıkım çalışmaları çerçevesinde 200 yapının yıkımını tamamlayacaklarını belirten Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’da göreve başladığımızda vatandaşımızın bizden en çok talep ettiği işlerden bir tanesi, Diyarbakır surlarının ihya edilmesi ve burçların temizlenmesi, restorasyonun tamamlanması ve Diyarbakır’ı ayakta tutan sütunların tekrar ihya edilmesiydi. Ebetteki vatandaşlarımızın bu talebi bizim için emirdir. Bizde başım ve gözüm üstüne diyerek 7 aydır bu şehirdeyiz. 7 aydır Diyarbakır surlarıyla ilgili sizin de yakından takip ettiğiniz çok önemli işler ve çok önemli icraatlar ortaya koyduk. Daha önce bu bölgeye iki kez geldik. Birinci etap kamulaştırma bölgesi ve 2’nci etap kamulaştırma bölgesine gelmiştik. Şimdi ise 3. etap kamulaştırma bölgesindeyiz. Bugün burada yıkımı devam eden kamulaştırdığımız konutlarla beraber 6 ay içerisinde surların etrafında ve surların güzelliğini örten 200 bağımsız yapıyı kamulaştırmış ve yıkmış olacağız” dedi.

"Surların etrafında yeşil bir kuşak oluşturacağız"
Surların etrafında yeşil bir kuşak oluşturacaklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Tabi surların etrafında yapmış olduğumuz iş kamulaştırma değildir. Şuanda surlarda devam eden birinci etap restorasyon çalışmalarımız, Urfakapı Burçlarında başlayıp 7 kardeş burcuna kadar devam eden restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce burçlarda temizlik çalışmaları yaptık, şimdi yeni bir ihaleyi tamamladık, İçkale Burçlarının tamamını restore edilmemiş kısımların tamamı restore edilecek ve Amida Höyük etrafındaki duvarları yeniden inşa edecek bir ihaleyi yaptık. Bununla ilgili müteahhitle sözleşmemizi imzaladık ve ilgili firma mevsim koşullarını gözeterek şantiye kurma işlemlerini tamamlayıp inşallah yakın bir zamanda iç kaledeki restorasyon çalışmalarımızda başlamış olacaktır. Geçen hafta yeni bir ihale daha yaptık. Surlardaki en önemli burçlardan bir tanesi Keçi Burcudur. Keçi Burcunun etrafında peyzaj yapacak ve orayı vatandaşlarımızın kullanımına açacak yeni bir ihaleye yaptık. Bununla ilgili GAP idaresinin büyük bir desteği var, inşallah orayı da en kısa zamanda çevresiyle ve peyzajıyla beraber bitirip halkımızın kullanımına açacağız. Bölgedeki kamulaştırma tamamladığında şuanda gördüğünüz bölgede yeşil bir kuşak oluşturacağız” diye konuştu.

"Bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez"
Yaptıkları çalışmaları baltalamaya çalışanları da eleştiren Vali Karaloğlu, “Her hayırlı işin engeli de manası da olur. Bizde bu işleri yaparken, şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış, sadece kötülükten ve kötü işlerden anlayan, sadece fitne ve dedikodu yapan bozuculuk çıkaran bir güruh var maalesef. Onlarda iftira atmaya, dedikodu yapmaya, yaptığımız her işe, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye de devam ettiler. Ama onlara buradan bir çift sözüm var. Bizim moralimizi de motivasyonumuzda bozmaya gücünüz yetmez. Şehrine ve şehrinin mirasına sahip çıkan ve bize surlar konusunda talepte bulunan bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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