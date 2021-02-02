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Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak yapılardan arındırılmasına devam ediliyor

DHA

Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak yapılardan arındırılmasına devam ediliyor


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının ortaya çıkarılması için surlara bitişik ve yakın olan yapıların yıkımının, 3'üncü etap çalışmaları 'Tarihi surlarda diriliş başlıyor' sloganıyla başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte bugüne kadar taş taş üstüne koymamış sadece kötülükten anlayan, bozgunculuk çıkaran bir grup güruhun olduğunu belirterek, "Bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan 'Edi Bese' yeter artık diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Bu şehrin kaybedecek zamanı yok" dedi.
Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının dış kısmındaki surlara bitişik 200 yapının yıkımının 3'üncü etap çalışmaları 'Tarihi surlarda diriliş başlıyor' sloganıyla başladı. 5 Ağustos'ta kamulaştırma çalışmasının başladığı tarihi surların birinci etap çalışmalarında 41 yapı kamulaştırılıp, temizlik çalışmaları yapıldı. 18 Kasım'da başlanan kamulaştırma çalışmalarının ikinci etabında ise 220 yapının yıkımını gerçekleştirildi. 4 etaptan oluşan kamulaştırma ve boşaltma çalışmasının ardından tarihi surlar gün yüzüne çıkacak. 
'BU ŞEHİR SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÇOK ZAMAN KAYBETTİ'
Kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü alanda inceleme yapan Vali Münir Karaloğlu, 7 aydır bu şehirde olduklarını ve 'başım gözüm üstüne' diyerek surlarla ilgili çok önemli icraatlar ortaya koyduklarını söyledi. 6 ay içerisinde surların etrafında güzelliği örten ve surlara zarar veren 200 bağımsız yapıyı kamulaştırıp, yıkacaklarını dile getiren Karaloğlu, "Her şeyden önce şehrine ve şehrinin mirasına sahip çıkan bize, surlar konusunda talepte bulunan Diyarbakırlılara teşekkür ederim. 6 aydır bu bölgede çalışıyoruz. Benusen Vadisi'nde çalışıyoruz. İnsanların oturdukları evlerde onlarla oturup, anlaşıp helalleşiyoruz. Bize yardımcı oluyorlar. Şu ana kadar bu bölgede sorunla karşılaşmadık. Bizimle işbirliği yapan bölgede değerli hemşerilerimize teşekkür ederim. Her şey bu kadar da güzel olmadı tabi. Her hayırlı işin engeli de, manası da olur. Şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış sadece kötülükten ve o işlerden anlayan, fitne ve dedikodu yapan, bozgunculuk çıkaran bir güruhta var maalesef. Onlar da iftira, dedikodu ve yaptığımız her işle, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye devam ettiler. Ama bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan 'Edi Bese', 'yeter artık' diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Bu şehrin kaybettiği zamanları geri almak için koşması gerekir. Diyarbakırlı vatandaşlarımızla Allah'ın izniyle gönül birliğiyle koşmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz" diye konuştu.
'SURLARIN DİRİLİŞİ VE DİYARBAKIR'IN UYANIŞI MUHTEŞEM OLACAK'
Surların etrafında sadece kamulaştırma yapmadıklarını, restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:
"Urfakapı Burcu'ndan başlayıp Yedi Kardeş Burcu'na kadar restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce burçlarda temizlik çalışmaları yaptık. Şimdi yeni ihaleyi tamamladık. İçkale'nin restore edilmemiş kısımlarının da tamamını restore edecek ve Amida Höyük duvarlarını inşa edecek ihaleyi yaptık. Sözleşmemizi de imzaladık. Şuan da müteahhit mevsim koşullarını gözeterek şantiye kurma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah yakın zamanda İçkale'deki çalışmalarımız da başlamış olacak. Keçi Burcu etrafında peyzaj yapacak ihaleyi de yaptık. Orayı vatandaşın kullanımına açacak ihale yaptık. İnşallah orayı da en kısa sürede çevresiyle beraber bitirip halkımızın kullanımına açacağız. Sadece surlarda değil Diyarbakır'ın bütün ilçelerinde koşmaya, hizmet üretmeye ve 'başım gözüm üstüne' demeye devam edeceğiz. Surların dirilişi ve Diyarbakır'ın uyanışı da muhteşem olacak. Bu konuda bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve il milletvekillerine teşekkür ederim." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-02-02 14:46:23

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