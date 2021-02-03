Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, tarihi Ongözlü Köprü'ye çıkan ve Dicle Nehri'ne atlayacağını söyleyen Ö.Ç. (23), dalgınlığı sırasında polis ekiplerince geri çekilerek, indirildi.

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü üzerinde meydana geldi. Ö.Ç. adlı genç kız, iddiaya göre, köprüye gelip, bir süre telefonla konuştuktan sonra çığlık atmaya başladı. Köprünün kenarına giden ve Dicle Nehri'ne atlayacağını söyleyen genç kızı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ikna etmek için konuştukları Ö.Ç.'nin dalgınlığından faydalanıp, kolundan tutarak, geri çekti. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2021-02-03 11:22:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.