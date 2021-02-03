Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka sayısı sıfırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka sayısı sıfırlandı

DHA

Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka sayısı sıfırlandı


Burak EMEKSerdar SUNAR/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamaları, denetimler, sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlığıyla, 120 bin kişinin yaşadığı Bismil ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Bir süre önce ilçede artış gösteren vaka sayıları üzerine harekete geçen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, filyasyon ekiplerinin sayısını artırdı. Temaslı ve pozitif olan vakalar için ilçede kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 34 filyasyon ekibi oluşturuldu. Ekipler, testi pozitif çıkan hastaların temaslılarına yaklaşık 3 saat gibi kısa bir sürede ulaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Geçen ay günlük 50 ile 70 arasında görülen pozitif vaka sayısı, geçen hafta 3'e düştü. Bugün ise ilçede hiç vakaya rastlanmadı. 
'FİLYASYON EKİPLERİNİN BAŞARISI'
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, vaka sayısının sıfırlanmasına filyasyon ekiplerinin büyük başarısı olduğunu ifade ederek, "Covid-19 ile mücadele noktasında emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin de aralarında olduğu görevlilerin sokakta denetimleri artırdı. Filyasyon ekiplerimiz Türkiye ortalamasının çok üzerinde çalışıyor. 2-3 saat gibi bir ortalamada hasta olan vatandaşlarımızın temaslılarına ulaşıp, gereken tedbirleri alıyoruz. Bu noktada bu ekiplerin başarısıyla beraber hasta sayısı hızla azaldı. Bu hafta ilk defa sıfır vakayı gördük. Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var, onu da taburcu ettikten sonra İnşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu. 
İlçede oturan vatandaşlar da vaka sayılarının sıfıra düşmesinin sevindirici olduğunu ama bunu da rehavete yol açmaması gerektiğini dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Bismil Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-02-03 14:53:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır"
YEREL HABERLER Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz ...
Ergani’de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor
YEREL HABERLER Ergani’de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'den çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, HDP'den çocuklarını ...
İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı ...
Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı
Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci ...
Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar ...
Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı sıfıra indi
YEREL HABERLER Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı ...
Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali düzenleniyor Yarışmaya uluslararası gösterim, belgesel ve kurmaca kategorilerinde toplam 2 bin 25 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali ...
50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı
YEREL HABERLER 50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, ...
Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı
YEREL HABERLER Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ...
Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi
DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı ...
10 ay sonra sevindiren haber Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 ay sonra ilk defa korona virüs nedenli hasta yatışı gerçekleşmedi
YEREL HABERLER 10 ay sonra sevindiren haber Diyarbakır Gazi Yaşargil ...
Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak yapılardan arındırılmasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak ...
Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya ...
HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti ...
Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye ...
Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu
YEREL HABERLER Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu
Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek
Amedspor galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Amedspor galibiyet peşinde
Başkan Beyoğlu, 22 ayda 2 bin 400 haneye misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, 22 ayda 2 bin 400 haneye misafir oldu
Bu odada geçmişe yolculuk var Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki Bereket Özmen, yarım asra yakın süredir kaset ve plak topluyor Bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş şarkılarını geleceğe aktaran Özmen, geçmişle gelecek arasında bağ kuruyor
YEREL HABERLER Bu odada geçmişe yolculuk var Diyarbakır'da yaşayan ...
Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır'da 1 yıl önce erkek arkadaşı ile birlikte kaçan genç kızın, kaçtığı kişinin ailesi tarafından zorla tutulduğu iddia edildi Evladına kavuşmak için 1 yıldır çalmadık kapı bırakmayan acılı anne, kızına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Bir annenin 15 yaşındaki kızına kavuşma ...