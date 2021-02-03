Kanserden değil geç kalmaktan korkun Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserden değil geç kalmaktan korkun Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor

İHA

Kanserden değil geç kalmaktan korkun Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor

Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Küçüköner, erken teşhisin kanser hastalığından kurtulmanın ilk adımı olduğunu söyledi.
Bölgenin önemli bir sağlık merkezi olan Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Küçüköner, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Küçüköner, erken teşhisin kanser hastalığından tamamen kurtulmanın ilk adımı olduğunu kaydederek, belirti beklemeden testlerin yapılması gerektiğini ifade etti. Dr. Küçüköner, ''4 Şubat Kanser Günü'nde tüm dünyada ve ülkemizde kanser konusunda farkındalığı artırmaya yönelik birtakım faaliyetler düzenlenmekte. Kanser ülkemizde de gittikçe sıklığı artmakta, kadınlarda en sık göğüs, erkeklerde ise en sık akciğer kanseri görmekteyiz. Kanserin önlenebilir hastalık olduğunu biliyoruz. Çünkü kanser nedenleri arasında yüzde 50'den fazla sebep çevresel nedenler olmakta. Bunlar arasında sigara, alkol, yanlış ve kötü beslenme, birtakım enfeksiyonlar, kimyasal ve radyasyon maruziyetleri bunlara sebep oluyor. Kanser erken teşhis edildiği zaman bu hastalıktan tamamen kurtulmak söz konusu. Bunun için de hastalarımızda en ufak bir şikayet ve belirti olduğu zaman hiç korkmadan doktora başvurmalarını öneriyoruz. Nedir bu belirtiler; özellikle vücudumuzda yeni belirmiş şişkinlik, geçmeyen bir öksürük, yeni başlayan bir kabızlık, kanama belirtisi olması, boğaz, balgamdan kan gelmesi, idrarla kanama olması, bağırsaktan kanama olması, açıklanamayan bir kilo kaybı olması veya geçmeyen öksürük gibi belirtiler kanser belirtileri olabilir. Biz herhangi bir şikayeti olmasa da sağlıklı bireylerin özellikle belli kanserlerde, belli yaş dönemlerinde kanser konusunda tarama testlerinin yapılmasını öneriyoruz. Bayanlarda özellikle meme kanserinde 40 yaşından sonra göğüs filminin çekilmesini önermekteyiz. Yine bayanlarda 30 yaşından itibaren rahim ağzı kanserlerine yönelik, rahim ağzından alınan bir testle bu kontrollerin yapılması gerekiyor. Bağırsak kanseri açısından da hem erkek hem de kadınlarda 50 yaşından sonra dışkıda gizli kan, bağırsağın incelenmesi testlerinin 50 yaşından sonra yapılmasını önermekteyiz. İlerlemiş kanserlerde de yeni tedavilerle yüz güldürücü sonuçlar söz konusu. Hastalık ilerlemiş olsa dahi kemoterapi dışında artık günümüzde biz kanserin genetik bozukluğuna yönelik hedefleyici ilaçlarla daha etkili ve daha az yan etkili, hedefleyici ilaçlarla tedavi imkanlarını hastalara sunabilmekteyiz. Aslında kanserden değil geç kalmaktan korkmalıyız. Erken teşhisinde hastalıktan tamamen kurtulma imkanını sağladığını biliyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka sayısı sıfırlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka ...
Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır"
YEREL HABERLER Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz ...
Ergani’de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor
YEREL HABERLER Ergani’de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'den çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, HDP'den çocuklarını ...
İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı ...
Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı
Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci ...
Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar ...
Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı sıfıra indi
YEREL HABERLER Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı ...
Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali düzenleniyor Yarışmaya uluslararası gösterim, belgesel ve kurmaca kategorilerinde toplam 2 bin 25 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali ...
50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı
YEREL HABERLER 50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, ...
Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı
YEREL HABERLER Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ...
Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi
DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı ...
10 ay sonra sevindiren haber Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 ay sonra ilk defa korona virüs nedenli hasta yatışı gerçekleşmedi
YEREL HABERLER 10 ay sonra sevindiren haber Diyarbakır Gazi Yaşargil ...
Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak yapılardan arındırılmasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak ...
Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya ...
HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti ...
Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye ...
Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu
YEREL HABERLER Kadın taraftarın ölümü kenti yasa boğdu
Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da hedef zirveye yerleşmek
Amedspor galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Amedspor galibiyet peşinde
Başkan Beyoğlu, 22 ayda 2 bin 400 haneye misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, 22 ayda 2 bin 400 haneye misafir oldu
Bu odada geçmişe yolculuk var Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki Bereket Özmen, yarım asra yakın süredir kaset ve plak topluyor Bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş şarkılarını geleceğe aktaran Özmen, geçmişle gelecek arasında bağ kuruyor
YEREL HABERLER Bu odada geçmişe yolculuk var Diyarbakır'da yaşayan ...