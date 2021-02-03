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Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden AK Parti'li Çam: Zafer işareti yapanlar, hezimete uğrayacak

DHA

Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden AK Parti'li Çam: Zafer işareti yapanlar, hezimete uğrayacak


Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 520'nci günde de sürüyor. Kente gelerek, ailelere destek ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Burada zafer işareti yapanlar, hezimete uğrayacak. O zafer işaretini buradaki annelerimiz yapacak. Evlatlarına kavuştukları gün, hep birlikte bayram edeceğiz" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'ZAFER İŞARETİNİ ANNELERİMİZ YAPACAK'
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti'li milletvekilleri Oya Eronat, Semiha Ekinci ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle tek tek sohbet eden Çam, "Annelerimizin, babalarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Gönlümüz onlarla. Buradaki anne ve babaların bu mücadelesi, Türkiye'nin yarınlarına ve evlatlarımızın geleceği için de bizlere güç veriyor. Onlar burada oldukları sürece Allah'ın izniyle dağa, bir daha bir tane bile evlat çıkaramayacaklar. Buradan HDP'ye ve onun yandaşlığını yapan partilere sesleniyorum. Eğer birazcık vicdanınız varsa buradaki annelerin, babaların haykırışlarına kulak verin. Biz buradan diyoruz ki evlatlarımız bizim evlatlarımız, ülkemizin evlatları. Buradaki analar, babalar hem çocuklarına sahip çıkmak için hem devletlerine hem de bayraklarına sahip çıkmak için buradalar. Burada zafer işareti yapanlar, hezimete uğrayacaklar. O zafer işaretini buradaki annelerimiz yapacak. Aileler evlatlarına kavuştuğu gün, hep birlikte bayram edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR
2021-02-03 16:19:05

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