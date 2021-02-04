Diyarbakır topraklarını suyla buluşturan barajlar, çiftçinin yüzünü güldürdü



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışları yapılan Ergani ve Başlar barajlarının suyu, toprakla buluştu. Diyarbakır´ın verimli topraklarını suyla birleştiren barajlar, geçen yıl kuraklık tehlikesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Cevat Delil, Ergani ve Başlar barajlarıyla yaklaşık 60 bin dönüm arazilerinin suyla buluştuğunu belirterek, "Eskiden kuru hububattan sadece buğday, arpa ve mercimek üretimi yapıyorduk. Suyla birlikte sulu buğday, pamuk, mısır, soya fasulyesi, sebzecilik ve meyvecilik artacak. Çiftçilerimizin de gelir seviyeleri 1'den 4'e katlanarak yükselecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans ile 23 Ocak'ta açılışları yapılan Ergani ve Başlar barajlarının suyu, Diyarbakır'ın verimli topraklarıyla buluştu. 29 milyon metreküp depolama hacmine sahip Başlar Barajı'yla 38 bin 200 dekar, 15 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Ergani Barajı'yla da 18 bin 660 dekar arazi sulanacak. Bu iki barajla 43 milyon liranın üzerinde ilave gelir artışı ve 7 bin 500 kişiye de istihdam sağlanacak. Tamamlanan ve tarım arazilerini suyla buluşturan barajlar, geçen yıl kuraklık tehlikesi yaşayan çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, eskiden kuru hububattan sadece buğday, arpa ve mercimek üretebildiklerini belirterek, arazilerin suyla buluşmasıyla sulu buğday, pamuk, mısır, soya fasulyesi ile sebzecilik ve meyveciliğin artacağını söyledi.

'TERSİNE GÖÇ YAŞANACAK'

Çiftçilerin gelirinin 4'e katlanacağına vurgu yapan Mehmet Cevat Delil, şunları söyledi:

"Ergani ve Başlar Barajı, Silvan Barajı'nın bir kolu. Az bir alan değil, yaklaşık 60 bin dönümlük alanımız suyla buluştu. Eskiden verim ortalaması olarak kuru tarımda 200-250 kilo verim alırken, şu anda 600 kilo civarında bir verim alıyoruz. Bu durum pamukta da öyle. Pamuk, çok iş gücü olan bir ürünümüz ve böylelikle bölgemiz kalkınacak. Özellikle çiftçilerimizin refah seviyeleri de yükselecek. Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 400 bin dönüm alan sulanmış olacak. Tersine göç yaşanacak ve 500 bin insana iş imkanı sağlanacak. Üretim katbekat artacak. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Diyarbakır'ın çılgın projesi bu gerçekten. Arazilerimiz suyla buluşacak. Herkes 300 bin diyor ama ben 500 bin insana iş imkanı sağlanacak diyorum. Çünkü gelirlerimiz artacak, insanlarımız eskiden buradan batıya göç edip oralarda çalışıyordu. Artık Diyarbakır'da, Bismil'de, Silvan'da, Batman'da, Sur'da çalışacaklar. Kendi illerinde ikamet ederken iş sahibi olacaklar ve para kazanacaklar. Aynı zamanda bu durum beraberinde yatırımları da getirecek. Burada daha fazla fabrika açılacak. Örneğin iplik fabrikaları, salça fabrikaları açılacak. Belki bu işi yapmayanlar bilmezler ama 2 milyon 400 bin hektar alan, çok büyük bir alan. Bugün Diyarbakır'da 7 milyon kullanılabilir tarım alanımız var. Şu anda destekten faydalanan 5 milyon dönümün üzerinde alanda üretim yapıyoruz. Üretim olarak Diyarbakır, buğdayda en fazla üretim yapan 3'üncü ildir. Pamukta, mısırda, kırmızı mercimekte de durum aynı. Üretimimiz katbekat artacak ve ekonomimiz fırlayacak. Biz onun için 'çılgın proje' diyoruz. Üreticilerimiz çok memnun, biz bir an önce diğer barajların da bitmesini bekliyoruz."

'SULU TARIMDA 3, MEYVE VE SEBZEDE 10 KAT FAZLA GELİR ELDE EDİLECEK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da barajların kent ekonomisine ve çiftçilere çok büyük katkı sağlayacağını belirterek, kıraç arazilerde sadece belirli ürünlerin ekildiğini, sulu tarımla birlikte endüstri, nişasta, şeker ve yağ bitkilerine kadar değişik bitkilerin yetiştirilebileceğini söyledi. Meyve ve sebzeciliğin de gelişmesiyle çiftçilerin gelirlerinin 3 ile 10 kat arasında artacağını vurgulayan Atalar, "Örneğin kıraç tarlada, buğdayda bütün gelirler hesaplandığı zaman dekar başına 300 TL bir kar elde edilirken, bunu meyveciliğe döndürdüğünüz zaman sert çekirdeklilerde bu 10 katına kadar yani dekar başına elde edilen kar 3-4 bin lirayı buluyor. Bunu yumuşak çekirdeklilere ve sebzeye döndürdüğünüz zaman da 10 katına kadar bir gelir elde ediliyor. Çok büyük rakamlar bunlar. Bunun için de su, olmazsa olmaz, en önemli materyal. O yüzden sulanabilir arazilerin sulanması lazım" dedi.

'İKLİME DAYALI TARIMDAN KONTROLLÜ TARIMA GEÇİŞ SAĞLANACAK'

Silvan Projesi ve diğer barajların tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın ekonomik olarak sulanabilir arazisi olan 4 milyon 200 bin dekarın tamamının sulamaya açılmış olacağını kaydeden Mustafa Ertan Atalar, iklime dayalı tarımdan kontrollü tarıma geçişin sağlanacağını dile getirdi. Atalar, "Silvan Projesi, başta Silvan Barajı olmak üzere 8 barajdan oluşmakta ve 23 sulama şebekesiyle beraber arazilere basınçlı sulama sistemleri tesis edilmektedir. İklime dayalı tarımdan kontrollü tarıma geçişini de sağlayacağı için sadece verim ve elde edilen getirin artmasının yanı sıra elde edilen ürünlerin kalitesinde de çok ciddi yükseliş meydana gelecek. Sudan tasarruf sağlayacağız. Basınçlı sulama sistemleri kurulacak. Bakanlığımızca basınçlı sulama sistemlerini yüzde 50 hibeyle destekliyoruz. Şu ana kadar 250 bin dekarın üzerinde basınçlı sulama sistemi kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Serhat ÖZDEMİR

2021-02-04 08:47:30



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