Diyarbakır topraklarını suyla buluşturan barajlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır topraklarını suyla buluşturan barajlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

DHA

Diyarbakır topraklarını suyla buluşturan barajlar, çiftçinin yüzünü güldürdü


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışları yapılan Ergani ve Başlar barajlarının suyu, toprakla buluştu. Diyarbakır´ın verimli topraklarını suyla birleştiren barajlar, geçen yıl kuraklık tehlikesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Cevat Delil, Ergani ve Başlar barajlarıyla yaklaşık 60 bin dönüm arazilerinin suyla buluştuğunu belirterek, "Eskiden kuru hububattan sadece buğday, arpa ve mercimek üretimi yapıyorduk. Suyla birlikte sulu buğday, pamuk, mısır, soya fasulyesi, sebzecilik ve meyvecilik artacak. Çiftçilerimizin de gelir seviyeleri 1'den 4'e katlanarak yükselecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans ile 23 Ocak'ta açılışları yapılan Ergani ve Başlar barajlarının suyu, Diyarbakır'ın verimli topraklarıyla buluştu. 29 milyon metreküp depolama hacmine sahip Başlar Barajı'yla 38 bin 200 dekar, 15 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Ergani Barajı'yla da 18 bin 660 dekar arazi sulanacak. Bu iki barajla 43 milyon liranın üzerinde ilave gelir artışı ve 7 bin 500 kişiye de istihdam sağlanacak. Tamamlanan ve tarım arazilerini suyla buluşturan barajlar, geçen yıl kuraklık tehlikesi yaşayan çiftçinin yüzünü güldürdü.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, eskiden kuru hububattan sadece buğday, arpa ve mercimek üretebildiklerini belirterek, arazilerin suyla buluşmasıyla sulu buğday, pamuk, mısır, soya fasulyesi ile sebzecilik ve meyveciliğin artacağını söyledi.
'TERSİNE GÖÇ YAŞANACAK'
Çiftçilerin gelirinin 4'e katlanacağına vurgu yapan Mehmet Cevat Delil, şunları söyledi:
"Ergani ve Başlar Barajı, Silvan Barajı'nın bir kolu. Az bir alan değil, yaklaşık 60 bin dönümlük alanımız suyla buluştu. Eskiden verim ortalaması olarak kuru tarımda 200-250 kilo verim alırken, şu anda 600 kilo civarında bir verim alıyoruz. Bu durum pamukta da öyle. Pamuk, çok iş gücü olan bir ürünümüz ve böylelikle bölgemiz kalkınacak. Özellikle çiftçilerimizin refah seviyeleri de yükselecek. Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 400 bin dönüm alan sulanmış olacak. Tersine göç yaşanacak ve 500 bin insana iş imkanı sağlanacak. Üretim katbekat artacak. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Diyarbakır'ın çılgın projesi bu gerçekten. Arazilerimiz suyla buluşacak. Herkes 300 bin diyor ama ben 500 bin insana iş imkanı sağlanacak diyorum. Çünkü gelirlerimiz artacak, insanlarımız eskiden buradan batıya göç edip oralarda çalışıyordu. Artık Diyarbakır'da, Bismil'de, Silvan'da, Batman'da, Sur'da çalışacaklar. Kendi illerinde ikamet ederken iş sahibi olacaklar ve para kazanacaklar. Aynı zamanda bu durum beraberinde yatırımları da getirecek. Burada daha fazla fabrika açılacak. Örneğin iplik fabrikaları, salça fabrikaları açılacak. Belki bu işi yapmayanlar bilmezler ama 2 milyon 400 bin hektar alan, çok büyük bir alan. Bugün Diyarbakır'da 7 milyon kullanılabilir tarım alanımız var. Şu anda destekten faydalanan 5 milyon dönümün üzerinde alanda üretim yapıyoruz. Üretim olarak Diyarbakır, buğdayda en fazla üretim yapan 3'üncü ildir. Pamukta, mısırda, kırmızı mercimekte de durum aynı. Üretimimiz katbekat artacak ve ekonomimiz fırlayacak. Biz onun için 'çılgın proje' diyoruz. Üreticilerimiz çok memnun, biz bir an önce diğer barajların da bitmesini bekliyoruz." 
'SULU TARIMDA 3, MEYVE VE SEBZEDE 10 KAT FAZLA GELİR ELDE EDİLECEK'
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da barajların kent ekonomisine ve çiftçilere çok büyük katkı sağlayacağını belirterek, kıraç arazilerde sadece belirli ürünlerin ekildiğini, sulu tarımla birlikte endüstri, nişasta, şeker ve yağ bitkilerine kadar değişik bitkilerin yetiştirilebileceğini söyledi. Meyve ve sebzeciliğin de gelişmesiyle çiftçilerin gelirlerinin 3 ile 10 kat arasında artacağını vurgulayan Atalar, "Örneğin kıraç tarlada, buğdayda bütün gelirler hesaplandığı zaman dekar başına 300 TL bir kar elde edilirken, bunu meyveciliğe döndürdüğünüz zaman sert çekirdeklilerde bu 10 katına kadar yani dekar başına elde edilen kar 3-4 bin lirayı buluyor. Bunu yumuşak çekirdeklilere ve sebzeye döndürdüğünüz zaman da 10 katına kadar bir gelir elde ediliyor. Çok büyük rakamlar bunlar. Bunun için de su, olmazsa olmaz, en önemli materyal. O yüzden sulanabilir arazilerin sulanması lazım" dedi.
'İKLİME DAYALI TARIMDAN KONTROLLÜ TARIMA GEÇİŞ SAĞLANACAK'
Silvan Projesi ve diğer barajların tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın ekonomik olarak sulanabilir arazisi olan 4 milyon 200 bin dekarın tamamının sulamaya açılmış olacağını kaydeden Mustafa Ertan Atalar, iklime dayalı tarımdan kontrollü tarıma geçişin sağlanacağını dile getirdi. Atalar, "Silvan Projesi, başta Silvan Barajı olmak üzere 8 barajdan oluşmakta ve 23 sulama şebekesiyle beraber arazilere basınçlı sulama sistemleri tesis edilmektedir. İklime dayalı tarımdan kontrollü tarıma geçişini de sağlayacağı için sadece verim ve elde edilen getirin artmasının yanı sıra elde edilen ürünlerin kalitesinde de çok ciddi yükseliş meydana gelecek. Sudan tasarruf sağlayacağız. Basınçlı sulama sistemleri kurulacak. Bakanlığımızca basınçlı sulama sistemlerini yüzde 50 hibeyle destekliyoruz. Şu ana kadar 250 bin dekarın üzerinde basınçlı sulama sistemi kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Serhat ÖZDEMİR
2021-02-04 08:47:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’ın bir ilçesinde daha korona virüs vaka sayısı sıfıra indi
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın bir ilçesinde daha korona virüs vaka ...
Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden AK Parti'li Çam: Zafer işareti yapanlar, hezimete uğrayacak
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden AK Parti'li ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu Eğillilerle sosyal medyada buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu Eğillilerle sosyal ...
2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Hekimoğlu ...
Kanserden değil geç kalmaktan korkun Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Kanserden değil geç kalmaktan korkun Kanser ...
Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka sayısı sıfırlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu ilçesi Bismil'de vaka ...
Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz için önemlidir, olmazsa olmazdır"
YEREL HABERLER Kanaat önderi Ramazan İzol: "Yeni anayasa hepimiz ...
Ergani’de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor
YEREL HABERLER Ergani’de çocuklar etkinliklerle kaynaşıyor
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'den çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, HDP'den çocuklarını ...
İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı ...
Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı
Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada tarihi köprüde intihara kalkışan genci ...
Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar ...
Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı sıfıra indi
YEREL HABERLER Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı ...
Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali düzenleniyor Yarışmaya uluslararası gösterim, belgesel ve kurmaca kategorilerinde toplam 2 bin 25 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ilk kez 1. Kısa Film Festivali ...
50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı
YEREL HABERLER 50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, ...
Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı
YEREL HABERLER Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ...
Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüslerde ücret tarifesi denetimi
DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER DTSO, kamu denetiminden uzak ‘fuarlara’ karşı ...
10 ay sonra sevindiren haber Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 ay sonra ilk defa korona virüs nedenli hasta yatışı gerçekleşmedi
YEREL HABERLER 10 ay sonra sevindiren haber Diyarbakır Gazi Yaşargil ...
Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak yapılardan arındırılmasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'diriliş' sloganıyla surların kaçak ...
Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya ...
HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti ...
Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye ...