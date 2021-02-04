Dicle Kaymakamlığı’ndan bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımı

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamlığı örnek bir uygulamayı hayata geçirerek, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatan Dicle Kaymakamlığı, İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün talimatıyla bu kış çocukların üşümemesi için kıyafet yardımında bulundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonunda pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte, ilkokul ile lise arası yaşları değişen bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafetler hediye edildi.

Kışlık kıyafetlerini alan çocuklar, soğuk havanın hakim olduğu kış günlerinde, daha sıcak vakit geçirmenin keyfini yaşayabileceklerini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.