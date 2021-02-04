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'Su Gibi Çözüm' kampanyasında 29,5 milyon TL borç yapılandırıldı

İHA

'Su Gibi Çözüm' kampanyasında 29,5 milyon TL borç yapılandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için başlatılan ve 1 Şubat’ta sona eren “Su Gibi Çözüm” kampanyası ile vatandaşların 29,5 milyon TL borcunu yapılandırdıklarını söyledi.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için başlatılan ve 1 Şubat’ta sona eren “Su Gibi Çözüm” kampanyası ile ilgili basın açıklaması yaptı. DİSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tutşi, 31 Ağustos 2020 öncesinden su borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını ödeyebilmeleri için DİSKİ’nin büyük imkanlar sunduğunu anımsattı.

“Bu imkandan tüm abonelerimizin faydalanmalarını istedik”
Tüm abonelere web sitesi ve sms yolu ile ulaştıklarını belirten Tutşi, “Diyarbakır genelinde bilboard, afişler, el broşürleri ile gazete ve radyo ilanları ile, araçlarımızdan sesli anonsları ile sokak aralarında kampanyayı halkımıza duyurmaya çalıştık. Borcu çok olan abonelerimizi teker teker telefon ile aramalar yaptık. Ayrıca adreslerine gidip bilgilendirme yaparak bu imkandan tüm abonelerimizin faydalanmalarını istedik. Kampanya süresince vezne sayımızı iki katına, yapılandırma masa sayımızı üç katına çıkartılarak vatandaşlarımızın daha rahat hizmet almaları sağlandı” dedi.
Kampanya çalışmalarına gece 24.00’e kadar merkez ve 13 ilçede devam ettiklerini belirten Tutşi, müracaata gelen hiçbir vatandaşın geri çevrilmeden işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Tutşi, “Ayrıca bu süreçte Alo 185 çağrı merkezimiz aracılığıyla 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza evden çıkmadan yapılandırma hizmeti verilmiştir” diye konuştu.

“29,5 milyon TL borç yapılandırıldı”
Vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür eden Tutşi, şunları söyledi:
“Yapılandırma kanunu çıktığında 167 milyon TL alacağımız vardı. Bunun yapılandırma kapsamına giren 102 milyon TL’ nin 29,5 milyonu yapılandırmış oldu. 90 bin 783 abonemizden yapılandırmadan faydalanan 21 bin 921 abonemiz ile temiz bir sayfa açtık teşekkür ediyoruz. Yapılandırmadan faydalanan 21 bin 921 abonemizin 13.005’i 10 milyon 921 bin 131 lira 15 kuruş peşin ödemeden yararlanmış. 8916 abonemiz ise 18 milyon 392 bin 966 lira 90 kuruş taksitlendirme imkanından faydalanmıştır. Toplamda 29,5 milyon TL yapılandırıldı”.

“Diyarbakır’da yatırımlarımıza hız vermek istiyoruz”
Geriye kalan abonelerin de bir an önce borçlarını kapatmalarını arzu ettiklerini belirten Tutşi, “Onlarla da temiz bir sayfaya başlamak ve Diyarbakır’ımızda yatırımlarımıza hız vermek istiyoruz. DİSKİ kar amacı gütmeyen hizmet odaklı bir kuruluştur. Tüm abonelerimizle temiz bir sayfa açıp eksik bir şey bırakmak istemiyoruz. Tahsilatlarımızı yapıp kayıp kaçaklarımızı azaltıp, aldığımız her kuruşu tüm gücümüzle vatandaşlarımıza yatırım hizmeti olarak döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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