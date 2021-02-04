Mehmetçik kimsesiz yavru kediyi sahiplendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Sivrice Jandarma Karakolu bahçesinde bulunan 4 aylık yavru kediyi Mehmetçik sahiplendi.

Annesi tarafından terk edilen ve aç kalan yavru kediyi sahiplenen Kulp İlçesi Sivrice Jandarma Karakolu askerleri yavru kediyi beslemeye başladı. Askerlerin maskotu haline gelen yavru kedi karakol bahçesinden gördüğü sevgiden dolayı artık ayrılamıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.