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Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi

DHA

Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı süreçte, Türkiye'nin ocakkasım döneminde 6,1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı aldığını belirtti. Pekcan, "Bugün müjdeli haberle geldik. Düşük faizli kredi kullanan, TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar kredi borcu haziran ayı sonuna kadar ertelendi" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Pekcan, temasları kapsamında beraberindeki AK Parti'li milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. 
Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pekcan, Türkiye'nin pandemi sürecini hem sağlık hem de ekonomi alanında diğer ülkelere oranla başarılı yürüttüğünü söyledi. İş insanları ve esnafın bu dönemde yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını anlatan Pekcan, verilen desteği de sıraladı. Bakan Pekcan, "Hem Sanayi ve Ticaret Odası hem de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile toplantı yapacağız. Onların sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Dünya, pandemi nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik olarak çok zorlu bir süreçten geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu süreci hem sağlık hem de ekonomik alanda aslında diğer ülkelerden ayrışarak çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. İş insanımızın, esnafımızın bu dönemde yaşadıkları zorlukların da farkındayız. Devlet olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve bakanlığımız olmak üzere yanlarında olduğumuzu her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. 
'DÜNYA EKONOMİK DARALMADA ETKİLENMİŞ DURUMDA'
Bakan Pekcan, ekonomik istikrar ve kalkınma paketi çerçevesinde hem istihdama hem vergiye hem finansmana yönelik destekleri duyurduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı'mız 14 Aralık'ta esnafımıza yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği, büyük şehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Geçtiğimiz günlerde cafe ve restoranlarda cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmelerin ciro kaybı yüzde 50 ve üzeri olan işletmelerde ciro kaybının yüzde 3'ü kadar 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmak üzere gelir kaybı desteğini devreye aldık. İçinde bulunduğumuz süreçte bütün dünya ekonomik daralmada etkilenmiş durumda. IMF'nin en son açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüleceği, bizim en büyük ticaret ortağımız olan AB ülkelerinin yüzde 7,2 küçüleceği, Japonya'nın yüzde 5,1, Almanya'nın yüzde 5, ABD'nin yüzde 3,5 küçülmesinin beklenildiği 2020 yılında biz üçüncü çeyrekte göstermiş olduğumuz yüzde 6,7 büyümeyle IMF tarafından 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacağı az sayıda ülkelerden olduğumuz ve Türkiye'nin büyümesi yüzde 1,2 beklenildiği açıklanmış bulunmakta. Bunu bütün iş dünyamızla sanayicilerimizle üreticilerimizle ihracatçımızla her insanımızla birlikte gerçekleştiriyoruz."
1 MİLYON 300 BİN ESNAFIN KREDİ BORCUNA ERTELEME
Tedbirleri bırakmadan koronavirüs vaka sayılarının azaltılmasının önemli olduğunu aktaran Bakan Pekcan, TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar borcunun haziran ayı sonuna kadar ertelendiği duyurdu. Bakan Pekcan, şunları söyledi:
"Son günlerde mutasyonla ilgili çekingenliğimiz var. Yoksa bu kısıtlamaları devlet olarak kim ister ki yapmayı? Mecburiyetten kaynaklanan bir süreç. İçinde bulunduğumuz sürece de ekonomimizi en az etkilenecek şekilde atlatmak için el bilirliğiyle gayret halindeyiz. Bu süreçte Türkiye, ihracatta üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte de önceki çeyreğe göre yüzde 18,4 büyüme gerçekleştirdik. İlk defa çeyreklik dönemde ihracatımız 51,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020 yılı ihracatımızı orta vadeli hedefimizin üzerine çıkarak, 169,5 milyar olarak gerçekleştirdik. Çok şükür, ocak ayında da bu trendimiz devam ediyor. 15 milyarın üzerine çıkarak, ocak ayı ihracatı olarak en yüksek rakamı yakaladık. Diyarbakır özelinde çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf ve sanatkarlar, TESKOMB aracılığıyla düşük faizli kredi kullanıyorlar. Kredinin toplam tutarı 68 milyar dolara ulaştı. Bunun sadece 42 milyar doları 2020 yılında verildi. Bu kredilere baktığımız zaman Diyarbakır'a 484 milyon TL kredi verdik. Bugün müjdeli haberle geldik. Düşük faizli kredi kullanan, TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar kredi borcu haziran ayı sonuna kadar ertelendi. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla beraber kaldığımız yerden çok daha hızlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz." 
OCAKKASIM DÖNEMİNDE 6,1 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCI 
Türkiye'nin, dünya ekonomisindeki gelişmeler, tedarik zincirlerinin yön değiştirmesiyle jeopolitik konumu ve tüketici pazarlara yakınlığı, Avrupa Birliği (AB) standartlarında kaliteli üretim altyapısı, eğitimli iş gücü ve rekabeti ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimde dijitalleşmeye yatkınlığıyla daha fazla yer alacağına vurgu yapan Pekcan, şöyle konuştu:
"Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 gibi azaldığı bir dönemde Türkiye, ocakkasım döneminde 6,1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı almış bulunmakta. Bunun da önümüzdeki reform paketiyle beraber çok ciddi oranda artacağını ön görüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak son 2 yılda Diyarbakır'a 3,7 milyon TL ihracat desteği verdik. Diyarbakır'a bizi mahcup etmedi. Yüzde 16,4 ihracat artışıyla 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İnşallah 2021'de bu rakamları artırarak sürdüreceğiz. Bakanlığımızın kadın girişimcilere destekleri var. Kadın girişimcilerin kooperatifleşmesine yönelik verdiğimiz hibe destekleri var. Kadın kooperatifleri için 150 bin lira olan desteklerden Diyarbakır'da 5 kooperatif yararlandı. 2021'de de bu desteklere devam edeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-02-04 14:27:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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