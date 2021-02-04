Bağlar Belediyesinin açtığı kuaförlük kursundan mezun olan kadın iş hayatına atladı

Ak Partili Bağlar Belediyesi’nin kadınların iş yaşamına katılımını sağlamak amacıyla açtığı mesleki kurslar bir çok kadının istihdam imkanı bulmasını ve meslek sahibi olmasını sağlıyor.

Bu sayede iş hayatına ilk adımını atan Birsen Ünlü, kuafaör ve güzellik merkezi açtı. İşyerinin açılışını gerçekleştiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, ”Kadınlarımızın ayaklarının üzerinde durmasını sağlayan bu anlamlı projeler aynı zamanda ekonomik hayat ve istihdama önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

Bağlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli mesleklere ilişkin eğitim ve meslek edindirme kursları meyve vermeye devam ediyor. Alanında uzman eğitimcilerin verdiği bu kurslara katılan kadınlar çeşitli sektörlerde istihdam edilerek iş bulurken, sertifika ve belge alarak uzmanlaşan kimi kadınlar da kendi işlerini kurarak ticaret hayatına atılıyor. Belediyenin açtığı kuaförlük kursuna katılarak eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlardan Birsen Ünlü yeni bir ticari girişimci olmak umuduyla kuaförlük ve güzellik merkezi açıldı. Bağlar’da bulunan işyerinin açılışını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu gerçekleştirdi.



“Kadınlarımızın cesareti ve azmi takdire değer”

Dualar eşliğinde açılan işyerini gezen Dürdane Beyoğlu, göstermiş olduğu azim ve cesaretten dolayı Birsen Ünlü’yü tebrik etti. Bağlar Belediyesi’nin bir çok mesleği ilgilendiren eğitim kurslarının kadınlar için umut haline geldiğini ifade eden Beyoğlu, ”Bu sayede kadınlarımız hem mesleki eğitim alarak uzmanlaşıyor, hem de kalifiye personel arayan sektörlerde daha rahat iş buluyor. Birsen hanım gibi bir çok kadın da ticari cesaret örneği sergileyerek kendi işini kuruyor. Kendisine başarılar diliyorum,inşallah bu hareketiyle tüm kadınlarımıza örnek ve rol model olacak” dedi.

Kendi işini kurmanın sevincini yaşadığını dile getiren Birsen Ünlü de kadınlara yönelik kurslardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve işyerinin açılışına katılan Dürdane Beyoğlu’na teşekkür etti.

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