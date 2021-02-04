Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)

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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE KARANFİL VERDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 521 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi. Ailelerin oturduğu çadıra beraberindeki Vali Münir Karaloğlu, AK Parti'li milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile gelen Bakan Pekcan, karanfil dağıttı. Ziyarette ailelere destek mesajını ileten Pekcan, en kısa sürede çocuklarına kavuşmaları dileğinde bulundu. Evlat nöbetindeki aileler ise Bakan Pekcan'a destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-02-04 15:26:28



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