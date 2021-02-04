Diyarbekirspor’dan altın değerinde 1 puan

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Misli.com 3. Lig 1.Grup'ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta Diyarbekirspor, aynı puana sahip olduğu lider Bucaspor 1928 ile deplasmanda 11 beraber kalarak altın değerinde 1 puanla döndü.

Misli.com 3. Lig’de haftanın en önemli karşılaşması İzmir’de oynandı, Diyarbakır’da nefesler tutuldu. Nefesleri kesen zorlu karşılaşma ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 11 sona erdi, taraflar puanları paylaştı. İlk 45 dakikası 00 sonuçlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Diyarbekirspor’un eski oyuncusu Tunç Murat Behram ile 10 öne geçti. Diyarbekirspor, bu gole 10 dakika sonra Mustafa Emre Can ile cevap verdi ve skor 11 oldu. 11’den sonra net pozisyonlar kaçıran Diyarbekirspor, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla iki takım da puanlarını 37’ye çıkararak sıralamadaki yerlerini korudu. Bucaspor haftayı lider, Diyarbekirspor ise ikinci tamamladı.

Diyarbekirspor, 11 Şubat Perşembe günü Diyarbakır’da İstanbul ekibi Alemdağspor’la, Bucaspor 1928 ise deplasmanda Belediye Derincespor’la karşılaşacak.

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