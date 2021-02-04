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Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (3)

DHA

Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (3)


DİYARBAKIR'DAN 12 BİN 46 ESNAF GELİR KAYBI DESTEĞİNE BAŞVURDU
Ticaret Bakanı Ruhras Pekcan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde, kentteki esnafla bir araya geldi. Bakanlık olarak esnafa yönelik yaptıkları desteklemeleri anlatan Bakan Pekcan, Diyarbakır'dan 12 bin 46 esnafın, gelir kaybı desteği için başvuruda bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:
"Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Sadece sağlık alanında değil, ekonomik alanda da bütün dünya sakıntılı bir süreç yaşıyor. Türkiye sağlık altyapısıyla çok şükür sağlık alanında dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunu geride bırakmış. Ekonomik alanda da birçok ülkeden çok daha iyi durumdadır. Evet, sorunlarımı yok mu? Var. Bu pandemi sürecinde hepimiz etkilendik. Türkiye, 2020'yi pozitif ayrışarak büyümeyle kapatacak az sayıda ülkeler arasında öngörülüyor. El birliğiyle çok büyük fedakarlıklar yaptık. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız güçlü her zaman iş dünyamızın ve esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Geçen mart ayında bu sürecin buraya kadar gelebileceğini bizler de Dünya Sağlık Örgütü de kimse de öngörmüyordu. Yakın zamanda esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak 20 Ocak'tan itibaren esnafımıza yönelik 1000 TL gelir kaybı desteği büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL kira desteği ödemelerine başladık. Büyük bir çoğunluğunu da tamamladık. Diyarbakır'dan da 12 bin 46 başvuru yapıldı. 133 iş koluna bu desteği verdik. 11 milyon 500 bin TL ödemeleri bugün tamamladık. Bütün temennimiz pandeminin en kısa zamanda sona ermesi ve iş ile normal yaşantımız normal sürece dönebilmemizdir. Diyarbakırımızın ihracatı 255 milyon dolar. Ama rakam Diyarbakır'a yaraşmıyor. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Ama Diyarbakır'ın ihracatını biraz da Diyarbakır'a yaraşır ölçülere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda bizim sanal ticaret akademimiz var. Burada girişimcilik, ticaret eğitimleri ücretsiz veriyoruz. İhracatı tabana yaymak üzere 81 ilde İhracata İlk Adım projemizi başlattık."Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-02-04 17:27:26

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