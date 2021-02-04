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Ticaret Bakanı Pekcan, Diyarbakır’da esnaf odalarıyla bir araya geldi Bakan Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaletiyle düşük faizli kredi kullanan 1 milyon300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelenecek"

İHA

Ticaret Bakanı Pekcan, Diyarbakır’da esnaf odalarıyla bir araya geldi Bakan Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaletiyle düşük faizli kredi kullanan 1 milyon300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelenecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Diyarbakır’da esnaf odaları gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TESKOMB kefaletiyle düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunun haziran sonuna erteleneceğini açıkladı.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Bakan Pekcan, Valilik ziyaretinin ardından HDP önünde evlat nöbetine devam eden ailelerle bir araya geldi. Aileleri ziyaretinin ardından Bakan Pekcan, Vali Münir Karaloğlu, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve milletvekillerinin de katılımıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yetkililer ve STK temsilcileri ile DESOB binasında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bütün dünyada pandemi nedeniyle hem sağlık hem ekonomik açıdan çok zorlu süreçten geçildiğini belirten Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden ayrışarak çok başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Pekcan, “İş insanımızın, esnafımızın bu süreçteki zorlukların farkındayız. Devlet olarak yanlarında olduğumuzu her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 14 Aralıkta esnaflara yönelik 3 ay süreyle bin lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Gene geçtiğimiz günlerde özellikle kafe, restoranlarda cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3’ü kadar 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmamak üzere gelir kaybı desteğini devreye aldık. IMF’nin en son açıkladığı rakamlara göre 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüleceği, bizim en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 7 ile 10’da küçüleceği, Japonya’nın yüzde 5, Almanya’nın yüzde 5, İngiltere’nin yüzde 10, ABD’nin yüzde 3,5 küçülmesinin beklendiği 2020 yılında biz üçüncü çeyrekte göstermiş olduğumuz yüzde 6.7 büyüme ve IMF tarafında 2020 yılını pozitif büyüme ile kapayacak az sayıda ülkelerden olduk. Bunu her insanımızın emeğiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Türkiye ihracatta üçüncü çeyrekte yüzde 33.4 büyüme gerçekleştirdi”
Türkiye’nin bu süreçte ihracatta üçüncü çeyrekte yüzde 33.4 büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Pekcan, “Son çeyrekte de önceki çeyreğe göre yüzde 18.4 büyüme gerçekleştirdik. Bir önceki seneye göre yüzde 6 büyüme gerçekleştirdik. Ve ilk defa çeyreklik ihracatımız 50 milyarı aşarak 51.2 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020 yılı ihracatımız orta vadeli hedefimizin de üzerine çıkarak 169.5 milyar olarak gerçekleştirdik. Gene çok şükür ocak ayında da bu trendimiz devam ediyor. 15 milyarın üzerine çıkarak ocak ayı ihracatı olarak en yüksek rakamı yakaladık. Diyarbakır üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf sanatkarla TESKOB aracılığıyla düşük faizli kredi kullanıyorlar, kredi toplam tutarı 68 milyar dolara ulaştı ve bunun sadece 42 milyar doları 2020 yılında verildi. Bu kredilere baktığımız zaman Diyarbakır’a 4 milyon lira kredi verdiğimizi görüyoruz. Bugün yine müjdeli bir haberle geldik. Düşük faizli kredi kullanan TESKOB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımız yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi haziran sonuna kadar ertelendi. Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı dönemde Türkiye, ocak, kasım döneminde 6.1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım almış bulunmakta. Son 2 senede Diyarbakır’a Ticaret Bakanlığı olarak 3,7 milyon lira ihracat desteği verdik. Eximbank kanalıyla 7,6 milyon dolar ihracat desteği sağladık. Diyarbakır bizi mahcup etmedi, yüzde 16,4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İnşallah 2021 bu rakamları artırarak sürdüreceğiz. Kadın kooperatiflerimiz için 150 bin liraya kadar olan desteklerden Diyarbakır’da 5 kadın kooperatifimiz yararlandı. Ve 452 bin lira da kadın kooperatiflerimize destek verdik. 2021’de de bu süreci devam ettireceğiz. Başvuru süreçlerimiz 28 Şubatta kadar da devam edecek” diye konuştu.

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