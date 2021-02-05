Diyarbakır’da kadın girişimci kıraathane ve tekel bayilerin arasında sahaf dükkanı açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da kadın girişimci kıraathane ve tekel bayilerin arasında sahaf dükkanı açtı

İHA

Diyarbakır’da kadın girişimci kıraathane ve tekel bayilerin arasında sahaf dükkanı açtı

Diyarbakır’da, 2 milyona yakın nüfusuyla bir elin parmak sayısını geçmeyen sahaf sayısını gören grafik tasarımcısı kadın, kitaba olan merakı nedeni ile sahaf dükkanı açtı. Kıraathane ve tekel bayileri arasında dükkanını açan kadın girişimci, korona virüs sebebi ile okulların da kapanmasıyla sahaflardan uzaklaşan vatandaşları tekrar kitaplarla buluşturmayı hedefliyor.
Diyarbakır'da sahaf dükkanı sayısının azlığını gören grafik tasarımcısı Şilan Ok, kendisine ait küçük bir dükkan açmak istedi. Korona virüs nedeni ile okulların da kapanmasıyla kitaplardan uzaklaşan vatandaşları yeniden okumakla buluşturmak isteyen Ok, sahaf dükkanı açtı. Sahaf olmak için ciddi emek, araştırma gerektiğini belirten Ok, özellikle kıraathane ve tekel bayilerinin olduğu bir semtte başta kadınları çekecek bir çalışma yapmak istediğini ifade ederek, korona virüsle birlikte okulların da kapanmasıyla başta hedef kitle olan öğrenciler ve insanların bu yerlerden uzaklaştığını kaydetti.

"Üniversitelerin kapalı olması bizi ciddi anlamda etkiledi"
Yaklaşık 1 yıldır kitap işi ile uğraştığını aktaran Şilan Ok, bu işte çok yeni olduğunu dile getirdi. Ok, "Çocukluğumdan beri kitapların içerisindeyim. Ailemin de eğitimli olmasından kaynaklı kitaplara ilgimiz her zaman oldu. Asıl mesleğim, okuduğum üniversite grafik tasarım. Bu işle grafiği biraz pekiştirmeye çalışıyorum. Kitaplarla uyumlu grafik tasarlamaya çalışıyorum. Bu işe başladığımız zaman pandemi yoktu. İlk hedefimiz kadınların gelip oturabileceği, özellikle Bağlar'da ve Bayramoğlu tarafında buraya bakış açısında oturabilecekleri bir yer yapmak istedim. Pandemiden dolayı hedefimize çok ulaşamadık. Biz de talep olduğu takdirde kitapları evlere götürüyoruz, götürmek istiyoruz. Üniversitelerin kapalı olması ciddi anlamda etkiledi. Çünkü araştırmaya, geliştirmeye en fazla yatkın olan kesim üniversite öğrencileridir" dedi.

"Özellikle kadınların oturabileceği bir yer oluşturmak istedim"
Kendileri dışında dört beş sahafın daha olduğunu aktaran Ok, "Açıkçası Diyarbakır'da sahaf kültürü yok. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde neredeyse başlangıç aşamasındayız. Oralarda sahafçılar çarşısı varken, bizde küçük yerler var. Bir Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi var. Kültürel anlamda eksiğimiz var. Bayramoğlu'nun başından sonuna doğru, kıraathaneler, tekel bayiler var. Burada özellikle kadınların oturabileceği, bir şeyler yapmak istediklerinde yapabileceği yer çok çok az. Burayı seçmem bilinçsiz bir tercih değildi. Buradan sıyrılıp bakış açısını değiştirmek istedim. Bazı müşterilerimiz var, kitap alıyor biz de aynı kitapları okuyup beraber sohbet ediyoruz. Kitap üzerine düşüncelerimizi, paylaşımlarımızı yapıyoruz. Bu hem bizi geliştiriyor hem de fark etmediğimiz detayları fark etmemizi sağlıyor. 6 bin civarı kitabımız var. Her kitabı kendim seçiyorum. Araştırıyorum, okumadan araştırmadan kesinlikle hiçbir kitabı istemiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu başlatıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tunceli'de 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu ...
Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde firmanın 5 yetkilisine hapis istemi
YEREL HABERLER Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde firmanın 5 ...
Ticaret Bakanı Pekcan, Diyarbakır’da esnaf odalarıyla bir araya geldi Bakan Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaletiyle düşük faizli kredi kullanan 1 milyon300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelenecek"
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Pekcan, Diyarbakır’da esnaf odalarıyla ...
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (3)
YEREL HABERLER Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar ...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, evlat nöbetindeki ...
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi, 23’üncü aile evladına kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme ...
(Görüntülü) Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (AKTUEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 ...
Diyarbekirspor’dan altın değerinde 1 puan
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan altın değerinde 1 puan
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
YEREL HABERLER Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar ...
Bağlar Belediyesinin açtığı kuaförlük kursundan mezun olan kadın iş hayatına atladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinin açtığı kuaförlük kursundan mezun ...
Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda yakaladı
YEREL HABERLER Özel ekip, Süreyya'nın katili eşini saklandığı ahırda ...
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi
YEREL HABERLER Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar ...
Mehmetçik kimsesiz yavru kediyi sahiplendi
YEREL HABERLER Mehmetçik kimsesiz yavru kediyi sahiplendi
Ticaret Bakanı Pekcan: “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi” “Diyarbakır, yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” “Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı dönemde Türkiye, ocak, kasım döneminde 6.1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım almış bulunmakta”
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Pekcan: “1 milyon 300 bin esnafımızın ...
Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra kaçan zanlı jandarmanın takibi sonucunda yakalandı Katil koca saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı Jandarma Komutanlığının kurduğu özel ekip eşini öldüren zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp çocuklarını yaraladıktan sonra kaçan ...
Başkan Beyoğlu esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu esnafın sorunlarını dinledi
'Su Gibi Çözüm' kampanyasında 29,5 milyon TL borç yapılandırıldı
YEREL HABERLER 'Su Gibi Çözüm' kampanyasında 29,5 milyon TL borç ...
Terör propagandası yapılan ve yasa dışı bahis oynatılan 331 site erişime kapatıldı
YEREL HABERLER Terör propagandası yapılan ve yasa dışı bahis ...
Dicle Kaymakamlığı’ndan bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamlığı’ndan bin ihtiyaç sahibi çocuğa ...
Jandarma Siber Suçlarla Mücadele timleri, terör örgütü propagandası yapan siteleri erişime kapattırdı Diyarbakır'da terör örgütü propagandası ve yasadışı bahis içerikli 331 internet sitesine erişime kapatıldı
YEREL HABERLER Jandarma Siber Suçlarla Mücadele timleri, terör ...
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan ...
Diyarbakır'da 22 yeni ambulans hizmete alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 yeni ambulans hizmete alındı
Diyarbakır’daki evlat nöbetinde 23. buluşma Evlat nöbetine katılan bir aile daha evladına kavuşuyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki evlat nöbetinde 23. buluşma Evlat ...